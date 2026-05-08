Nada es lo que parece. Lo que de lejos pondrías la mano en el fuego que es una foto, te acercas y es una obra en carbón y pastel. Lo que parece una obra inventada, es una foto de una realidad sin modificar. Así que la exposición de Luis Zaragoza es una caja de sorpresas que asombra e impresiona. La exposición la componen quince obras en las que el artista usa el carbón, lo aplica directamente con los dedos para sobreponer una capa sobre otra y conseguir el negro profundo y dominante que guía su obra. También se pueden contemplar cuatro piezas fotográficas impresas en aluminio y que no están manipuladas, pero tienen encuadres diferentes, desenfoques. «Busco la realidad más allá de lo evidente a simple vista. La naturaleza y lo que nos rodea nos revela escenas increíbles y bellas, solo hay que saber mirar y observar de otra manera, sin prisas», explicó el artista.

Luis Zaragoza, con compañeras del mundo de la comunicación y la publicidad. / INFORMACIÓN

Cofundador de Grupo Camaleón y de Posidonia Design, agradeció a Paco Sánchez, propietario de Quo Real Estate, el hecho de permitir que su sede se haya consolidado como un lugar de encuentro de artistas, tanto emergentes como consolidados, de la mano de Pepe Picó. El artista Tomás Martínez, experto en Sumi-E, arte tradicional de la pintura japonesa, el primero en acudir a esta cita a la que se sumaron Miguel Poveda, Ceferino Brito, José Luis Navarro, Olga Barabanova, David Delgado o Loles Guardiola.

El artista con Olga Barabanova. / INFORMACIÓN

Zaragoza comentó a los asistentes que dos de las obras llevan pintado un gran código QR. Esperando saber qué significado tenían, Julio César, Laura León, Juan Luis Mira, Beatriz Oliva, Teresa Bernabéu, Pepe Gimeno, Esperanza Blanc, Reyes García Artiaga, Andrew Weber, Teresa Gutiérrez o Dionisio Gázquez a la expectativa. Para ellos, y para todos los que visiten esta exposición, abierta al público hasta el 31 de julio, los QR «llevan a dos escritos por el amor y la paz, porque ellos, junto al arte, son los únicos que pueden salvar al mundo», aseguró Zaragoza.

«No voy a parar»

Un concierto en las cuevas del Canelobre, en Busot, es algo especial. Ya el espacio sobrecoge, pero si encima es para escuchar la voz de la cantautora Inma Serrano, la experiencia puede ser inolvidable.

Inma Serrano y Diego Martín interpretando "Cantos de sirena". / INFORMACIÓN

Contemplando las extraordinarias vistas, Juan Amirola, presidente de Rafiki, junto a Víctor Mellado, presidente de Cáritas, y Elena Miquel. También Ana Carrero, Mónica Nombela, Ruth Martínez, María Gilabert, Isidro Fernández, Consuelo Reche, Marisa Ayesta, Noelia Burcio, José Miguel Villaescusa o Ana Ramos.

Para caldear el ambiente, comenzó el artista sueco, Richard Von. Y luego salió ella, que no pudo estar más cercana, más sencilla, más íntima. Empezó diciendo que se había puesto su chaqueta de los domingos para la puesta de largo de su nuevo disco, del que dijo que era el más «cantautor» que había hecho nunca, resumen de muchos viajes, de sus diez años viviendo en México, de donde se trajo a su hijo Juan Manuel, «lo más bonito de la vida y que vino a salvarme», reconoció.

Emocionada cuando interpretó «De sobra sabes que te quiero», su primer single. Como si estuviéramos alrededor de una mesa de camilla, intercalaba temas y reflexiones. Super simpática, nos animó a tocar las palmas y a soltarnos la melena. Nos vinimos arriba con «Ojos verdes», un clásico del repertorio nacional que aprendió cuando empezó a tocar en las cuevas de Luis Candelas. Nos contó que un día charló con María Dolores Pradera, un ídolo para ella, y cuando le preguntó cómo estaba, ella le contestó que «como gheisa tirada en un arrozal», y le compuso una canción con este título. Y habló de redes sociales y cómo la enganchan, del amor a partir de los cincuenta, de aguantar a una persona y el error de tener un amante porque entonces hay que aguantar a dos…

Elena Miquel, Víctor Mellado y Juan Amirola. / INFORMACIÓN

Y quiso compartir su último mantra: «No voy a parar». Sobre todo, de buscar la alegría, como dice en su canción. Sin duda, es mi persona vitamina favorita. Y la apoteosis final, cuando invitó a subir al escenario a otro cantautor, Diego Martín, para interpretar «Cantos de sirena», que ya ha cumplido 30 años. ¡Lo dimos todo!

Pero cuando realmente nos soltamos la melena fue en el autobús de vuelta con los divertidísimos José Manuel Rosique y Rafa Arabia y ahí sí que sacamos un inenarrable repertorio que incluía algo de una vieja y un viejo van para… ¡Como niños!

Valor y Servicio

Me cuentan que ha sido una iniciativa personal de Javier Moll y se notaba el cariño de toda la familia en la organización de los primeros premios Valor y Seguridad, organizados por Prensa Ibérica. Quince galardones para diversos cuerpos y actividades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que fueron entregados en presencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien hizo un encendido y entusiasta discurso alabando a estos cuerpos y el orgullo que tenemos que tener los españoles por su dedicación y entrega en las misiones en las que participan. El alicantino Demetrio Muñoz, general de brigada, uno de los miembros del jurado, no podía estar más contento con el premio al valor en acto de servicio, otorgado a la Legión, en la que estuvo destinado, y de la que el MOE cuenta con una brigada, la bandera de Operaciones Especiales «Maderal Oleaga».

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El JEME, Amador Enseñat y Barea; Rosalía Mayor, Antonio Jesús Cabrerizo (SEJEME) y el general de brigada, Demetrio Muñoz. / INFORMACIÓN

La Real Fábrica de Tapices de Madrid acogió este encuentro al que acudió la plana mayor del Ejército, entre los que se encontraban Amador Enseñat y Barea, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME); Antonio Jesús Cabrerizo (SEJEME); el general de la Legión, Agustín Carreras, o el subteniente de la Legión, Pedro Luis Juan Fornier, junto a altos mandos del Aire, la Marina, la Guardia Civil o la Policía Nacional.