Los psicólogos coinciden: los adolescentes han cambiando y su autoestima depende ahora de los ‘likes’, los comentarios y la IA
Los expertos afirman que el reto está en no negar esta nueva realidad y dotarse de herramientas para que sea “menos dañina”
Las redes sociales y la Inteligencia Artificial (IA) han venido para quedarse y forman parte de nuestra sociedad, pero, ¿cómo nos influyen? A los adolescentes de una forma muy directa, además en una época de su vida en la que están construyendo su propia identidad. Psicólogos y expertos han coincidido en un seminario organizado por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) en que la “presión” de los ‘likes’, los filtros y la IA influyen en la identidad de los adolescentes.
La jornada, bajo el título 'Aprende de los mejores: Cuando la identidad se convierte en conflicto: claves para intervenir en adolescencia', ha reunido este jueves a psicólogos expertos en infancia, adolescencia, neuropsicología, trauma, redes sociales y acoso escolar, informa el ISEP en un comunicado que recoge EFE.
Influencia en el comportamiento y la autoestima
La doctora en Psicología Clínica y de la Salud y especialista en psicología sanitaria, educativa e infantojuvenil Silvia Álava ha afirmado que la identidad adolescente ha pasado de construirse en espacios relativamente privados a hacerlo en público: "La validación social, en forma de 'likes', comentarios o seguidores, influye directamente en el comportamiento y puede condicionar su autoestima".
El psicólogo sanitario especialista en infancia y adolescencia y profesor del Máster en Psicología Clínica Infantojuvenil de ISEP Luis Torres ha señalado que las redes sociales se han convertido en un espacio central de socialización adolescente, donde se enfrentan a una doble presión: "Ser ellos mismos y, al mismo tiempo, encajar, gustar y obtener reconocimiento".
La psicóloga sanitaria especialista en infancia y trauma y docente de ISEP Natalia Ortega ha recordado que la adolescencia es una etapa especialmente sensible y que, en un contexto digital marcado por la inmediatez, estímulos constantes y gratificación rápida, "puede aumentar la impulsividad, dificultar la tolerancia a la frustración y hacer más complejo el manejo del rechazo".
El catedrático de Educación, psicólogo especialista en prevención del acoso escolar y docente de ISEP Andrés Bellido ha situado el foco en el entorno escolar, donde la identidad puede convertirse en motivo de aceptación, rechazo o ataque, ya que "cuando la identidad está tan expuesta, el rechazo duele más y llega más lejos".
La sobreexposición de los adolescentes
La jornada finalizó con una mesa redonda moderada por la decana-presidenta del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, Timanfaya Hernández, en la que los expertos coincidieron en que la intervención psicológica "debe adaptarse a un contexto atravesado por la digitalización, la polarización, la sobreexposición y la aparición de nuevas formas de malestar adolescente".
La conclusión compartida fue que el reto no consiste en negar la realidad digital, sino en dotar a adolescentes, familias y centros educativos de herramientas para "comprenderla, regularla y convertirla en un entorno menos dañino".
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