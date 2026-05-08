Alerta sanitaria
Sigue en directo la localización del crucero MV Hondius afectado por hantavirus hasta Canarias
El crucero, que fondeará esta noche en Canarias, ha obligado a activar de manera preventiva el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) por el riesgo sanitario que implica la llegada prevista del barco en el que se ha detectado un brote de hantavirus
Stella López
El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha de manera preventiva el Plan de Emergencias Insular (PEIN) ante la próxima llegada del crucero MV Hondius, en el que hace días se confirmó un brote controlado de hantavirus entre varios pasajeros. La medida busca coordinar la respuesta sanitaria y garantizar el seguimiento del operativo mientras la embarcación continúa su ruta hacia Canarias.
Por su parte, las autoridades insulares han señalado que la situación se mantiene bajo vigilancia y que, por el momento, los casos detectados presentan una evolución controlada. El protocolo activado incluye coordinación entre los servicios sanitarios, Protección Civil y responsables portuarios, además de medidas de seguimiento epidemiológico para evitar cualquier riesgo añadido a la población.
El MV Hondius, en tiempo real
Tras detectar el brote en cuestión durante la travesía del barco, se actuó con rapidez para reforzar los controles médicos a bordo y aislar a las personas afectadas. A día de hoy, esta enfermedad de origen zoonótico que puede transmitirse a través del contacto con excrementos o secreciones de roedores infectados, ya se ha cobrado la vida de tres personas que fueron pasajeros del crucero. No obstante, numerosos expertos hacen un llamamiento a la calma, alegando que la transmisión del virus entre personas es muy poco frecuente.
Mientras el crucero avanza hacia Gran Canaria, los ciudadanos y la población en general podrán consultar en tiempo real la posición y el recorrido del MV Hondius aquí, y conocer la localización exacta de la embarcación y su evolución durante la ruta por aguas canarias.
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