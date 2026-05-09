Confirmado por la DGT: cambios en el carnet de conducir en 2026 para los nacidos entre 1956 y 1961

En nuestro país no existe una edad máxima para seguir conduciendo. La normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) así lo establece, aunque lo que sí hace es reducir el periodo de vigencia del permiso a partir de los 65 años.

¿Esto qué quiere decir? Pues que los permisos de motocicleta, coche y moto, AM, A1, A2, A, B y Licencias de Conducción es de 10 años hasta los 65, pero a partir de esa edad la renovación debe hacerse cada cinco años.

¿Por qué se produce este cambio? Porque se valoran de forma distinta las aptitudes físicas y psicotécnicas, es decir, algunas capacidades del conductor se ven mermadas por la edad y es necesario revisarlas con mayor asiduidad.

Igualmente, todos los conductores para renovar el permiso de conducir hay que pasar un reconocimiento médico en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado, donde se evalúan aptitudes como visión, audición, coordinación, reflejos y estado general compatible con la conducción. En este sentido, la DGT también señala que “si el doctor comprueba que padeces enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide la renovación, es susceptible de agravarse, el periodo de validez de tu permiso será menor”.

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Qué cambia para los nacidos entre 1956 y 1961

Los conductores nacidos entre 1956 y 1961 entran o permanecen en 2026 dentro del tramo de edad en el que la renovación ordinaria del carnet se acorta. Esto significa que un conductor nacido en 1961, que cumple 65 años en 2026, ya no tendrá una renovación ordinaria de 10 años para el permiso B. A partir de ese momento, la próxima renovación será por un máximo de cinco años, siempre que el reconocimiento médico sea favorable.

Cuándo se puede renovar el carnet de conducir

La renovación puede solicitarse durante los tres meses anteriores a la fecha de caducidad del permiso. También es posible renovarlo después, pero mientras el carnet esté caducado no se está autorizado a conducir. El trámite puede hacerse en una Jefatura Provincial de Tráfico o, de forma habitual, directamente en un Centro de Reconocimiento de Conductores. En estos centros se realiza el reconocimiento médico y se tramita la renovación con la DGT.