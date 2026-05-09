Narcopesqueros: los otros barcos que atracan en Canarias con peligro sanitario a bordo

"A veces la miseria y la suciedad da tan mal olor, que, cuando llega la noche, es mejor dormir en cubierta", relata un veterano del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). La situación que describe es la travesía rumbo a Canarias a bordo de un barco incautado a las redes narco que cruzan el Atlántico, contra las que se emplean en una guerra interminable, y a menudo en operaciones conjuntas, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los agentes policiales de la Agencia Tributaria.

Narcoveleros y narcopesqueros llevan a bordo un cargamento peligroso para la salud pública que nunca se cuenta en las grandes operaciones policiales contra la droga. No es la cocaína, ni el hachís, ni el combustible para las narcolanchas: es basura, hongos, humedad, roedores e insectos.

En ocasiones el hedor por la suciedad en las narco-embarcaciones obliga a dormir en la cubierta / El Periódico FC

Con esa carga adicional e insalubre arriban a los muelles canarios, donde los barcos se quedan amarrados en espera de decisión judicial "con falta de control sanitario sobre la embarcación que ha llegado", explica la fuente mencionada, preocupada este fin de semana, como tantos canarios, por la llegada del crucero holandés afectado por casos de hantavirus.

Los barcos apresados a los narcos que se dejan amarrados en Canarias traen a bordo insectos y roedores. Imagen tomada por un miembro del SVA en un apresamiento. / El Periódico

Corroboran otras fuentes de los operativos antidroga que el problema de la suciedad es más acusado en los pesqueros que en los veleros con pequeñas cargas de coca. "Los que vienen más insalubres son venezolanos, pero también de cualquier otro sitio traen gran nivel de mugre -relata el miembro del SVA-. Depende mucho de la tripulación. Algunas son más cuidadosas, pero la mayoría viene centrada en hacer el viaje con la carga y no le prestan atención a nada más".

Suciedad en la cocina de un pesquero utilizado por los narcos para embarcar droga y apresado en aguas del archipiélago canario / El Periódico - FC

En esos casos, al abordar una narcoembarcación, se encuentran los efectivos de las fuerzas de seguridad rincones asquerosos, comida en botes de basura almacenada durante días, ropa de cama que no se cambia en mucho tiempo.... "Son viajes largos -apunta esta fuente-, que pueden durar un mes de vuelta a América, pero que a veces duran más porque se hacen por rutas alternativas... y no se preocupan de la limpieza del barco".

Peligro sanitario

"He estado en operativos en los que los barcos estaban plagados de cucarachas, y en ocasiones se veían pruebas claras de la existencia de ratas, como sacos de comida roídos -relata el veterano del SVA-, y en ningún caso he visto que durante la descarga se llamara a ninguna autoridad sanitaria".

En febrero de 1991 llegaba a Las Palmas el carguero El Bongo, enviado por un cartel colombiano hacia Canarias con 2.000 kilos de cocaína. A bordo, las fuerzas de Aduanas hallaron a nueve tripulantes colombianos y uno peruano navegando en medio de la cochambre. De hecho, venían desnutridos, según trascendió en su día de la operación. Se iniciaba un periodo de requisas marítimas con la suciedad por medio.

Desde entonces, son más de 80 las embarcaciones de todo tipo que han entrado incautadas en los puertos del archipiélago, y un centenar si se cuentan también los que se han hecho arribar para inspección y se les ha dejado partir por no hallarse droga dentro.

Despensa de uno de los barcos apresados en la ruta narco del Atlántico / El Periódico FC

A los muelles canarios llegan bajo control policial veleros, pesqueros, mercantes, remolcadores... pero ese control se difumina una vez quedan amarrados y acabada la requisa del cargamento ilegal, en la mayoría de los casos cocaína colombiana y ecuatoriana. Con esos barcos, en el momento del contacto con tierra, no se extreman las precauciones sanitarias; quedan en un estado próximo al abandono hasta que el proceso judicial acaba.

Suciedad y humedad en un camarote de un pesquero interceptado con un cargamento de droga en el Atlántico y llevado a Canarias / El Periódico - foto cedida

Los que peor llegan son los pesqueros, según los expertos consultados. Suelen haber zarpado en Venezuela, Brasil, Guyana o Argentina. Solo una fracción de los casos más recientes tiene el origen de su travesía en África, como ha ocurrido la pasada semana con el carguero Arconian, que llevaba en su bodega el mayor cargamento de cocaína -30,2 toneladas- apresado en una sola operación policial.

Si esperan el juicio y la posterior subasta, esos barcos pueden quedar atracados durante años. Hasta no hace mucho, la comida en despensas y neveras de a bordo no se vaciaba.

El problema se reproduce en la terminal de contenedores de Las Palmas. La suciedad está muy presente en los grandes cajones marítimos que van de un punto a otro de África y hacen transbordo en Canarias, sin que hayan sido sometidos a medidas de control sanitario en el puerto de origen, ni les esperen esas medidas en el puerto de destino.