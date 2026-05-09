Crisis sanitaria
La vecina de Barcelona expuesta al hantavirus ingresa en el Hospital Clínic y sigue asintomática
Los resultados de la primera PCR que se le realizará nada más llegar se conocerán al cabo de 24 horas
Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: nuevos casos de contagio y llegada del barco a Tenerife
Jordi Grífol
La vecina de Barcelona expuesta al hantavirus está siendo trasladada al Hospital Clínic y está asintomática, según ha explicado el director asistencial del hospital Toni Castells en una atención a los medios de comunicación este sábado. La mujer se mantendrá en observación en una habitación de aislamiento, considerada por el momento un contacto y no una paciente. La mujer, igual que la alicantina también confinada, estuvo expuesta al virus porque en un avión se sentaron cerca de la mujer neerlandesa que acompañaba los restos mortales de su marido, considerado el paciente cero del brote registrado en el crucero 'MV Hondius'. La mujer fue obligada a bajar del avión debido a su estado de salud, fue ingresada en un hospital y al día siguiente murió.
Nada más llegar al Clínic, la mujer será examinada para confirmar que esté asintomática y se le realizará una PCR en sangre y saliva. Los resultados de la primera PCR, ha declarado Castells, se conocerán unas 24 horas después.
Periodo de incubación de 3 a 6 semanas
Si la prueba resulta negativa el protocolo contempla que al cabo de 7 días la prueba se vuelva a repetir, puesto que el periodo de incubación de este virus va de las 3 a las 6 semanas, un periodo de cuarentena que pasará en el hospital.
Castells ha detallado que esta persona estará en una habitación individual en régimen de aislamiento con personal, afirma, especialmente preparado para atender a personas en este tipo de situaciones y que irán equipados con equipos de protección individual. El Hospital Clínic, de hecho, tiene una unidad de alto aislamiento denominada Equipo Ubuntu que se creó en 2014 por el ébola y que ya trató ocho años atrás a un extranjero con hantavirus dobrava, una variante europea que causa enfermedad renal.
Así, ha lanzando un mensaje de "tranquilidad", recalcando que se trata de un contacto y no un paciente y ha añadido que, en caso de resultar positiva la prueba PCR, se tomarán las medidas correspondientes.
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