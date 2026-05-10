La psicología dice que en la menopausia la salud mental es tan importante como la física: “Pedir ayuda no es un signo de debilidad”
Durante este periodo las mujeres pueden experimentar sofocos, insomnio, cambios de ánimo, ansiedad o falta de energía
Europa Press
La menopausia es una etapa fundamental para las mujeres y hay que intentar afrontarla con un mayor bienestar y calidad de vida ya que el impacto emocional puede repercutir directamente en la salud mental.
La psicóloga de Vithas Madrid La Milagrosa Paula Villacieros, recuerda que “durante este periodo es habitual experimentar síntomas como sofocos, insomnio, cambios de ánimo, ansiedad o sensación de falta de energía, factores que pueden influir en la salud mental y en el bienestar general de las mujeres".
En este sentido, recalca el papel “clave” que tiene la salud mental en esta etapa ya que con ella también puede aparecer la ansiedad, la irritabilidad o la sensación de pérdida de control. "Hay que tener en cuenta que cada mujer vive esta experiencia de una forma diferente y que no existen reglas sobre cómo debería sentirse, por lo que es muy importante escuchar al cuerpo y prestar atención a las emociones", ha apuntado la especialista.
La importancia de acudir a un especialista
En algunos casos, según ha explicado a Europa Press, los cambios emocionales pueden generar un malestar más intenso o persistente que pueden llegar a afectar a las relaciones personales, al descanso o al día a día. Para este tipo de casos, desde el centro han subrayado que acudir a un especialista en salud mental puede ayudar a comprender mejor los factores que influyen en las emociones, desarrollar estrategias para gestionar la ansiedad o la tristeza, fortalecer la autoestima y, en definitiva, facilitar la adaptación a esta nueva etapa.
En la misma línea, la especialista en Psicología ha incidido en que "cuidar la salud mental durante la menopausia es tan importante como atender la salud física". "Pedir ayuda cuando se necesita no es un signo de debilidad, sino una forma de afrontar esta etapa con mayor bienestar y calidad de vida", ha remarcado la doctora.
Dentro de este proceso, Villacieros ve "fundamental" contar con una serie de estrategias que pueden favorecer el bienestar emocional, como hablar de lo que se siente, mantener hábitos saludables, utilizar estrategias de manejo del estrés y dedicar tiempo al autocuidado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ingresada una mujer en el Hospital de Sant Joan como caso sospechoso de hantavirus vinculado al crucero
- Adiós al McDonald's de Plaza Mar2 en Alicante tras más de 20 años de historia
- El tren que unía Benidorm con Dénia tendrá una segunda vida en las Islas Baleares
- Los vídeos que deja la tormenta en la provincia de Alicante: calles convertidas en ríos y balsas de agua en plena ciudad
- Solo cuatro municipios de Alicante tienen Moros y Cristianos internacionales: así está la carrera tras el éxito de Elda
- Estos son los cinco restaurantes de la provincia de Alicante que han entrado en la Guía Michelin 2026
- La tormenta descarga hasta 50 litros por metro cuadrado en la Vega Baja y obliga a suspender el arranque de la Feria de Mayo de Torrevieja
- La consellera de Educación: 'Una subida de 1.050 euros al año situará a los docentes por encima de la media nacional en cuanto a salarios