La psicología dice que en la menopausia la salud mental es tan importante como la física: “Pedir ayuda no es un signo de debilidad”

La menopausia es una etapa fundamental para las mujeres y hay que intentar afrontarla con un mayor bienestar y calidad de vida ya que el impacto emocional puede repercutir directamente en la salud mental.

La psicóloga de Vithas Madrid La Milagrosa Paula Villacieros, recuerda que “durante este periodo es habitual experimentar síntomas como sofocos, insomnio, cambios de ánimo, ansiedad o sensación de falta de energía, factores que pueden influir en la salud mental y en el bienestar general de las mujeres".

En este sentido, recalca el papel “clave” que tiene la salud mental en esta etapa ya que con ella también puede aparecer la ansiedad, la irritabilidad o la sensación de pérdida de control. "Hay que tener en cuenta que cada mujer vive esta experiencia de una forma diferente y que no existen reglas sobre cómo debería sentirse, por lo que es muy importante escuchar al cuerpo y prestar atención a las emociones", ha apuntado la especialista.

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La importancia de acudir a un especialista

En algunos casos, según ha explicado a Europa Press, los cambios emocionales pueden generar un malestar más intenso o persistente que pueden llegar a afectar a las relaciones personales, al descanso o al día a día. Para este tipo de casos, desde el centro han subrayado que acudir a un especialista en salud mental puede ayudar a comprender mejor los factores que influyen en las emociones, desarrollar estrategias para gestionar la ansiedad o la tristeza, fortalecer la autoestima y, en definitiva, facilitar la adaptación a esta nueva etapa.

En la misma línea, la especialista en Psicología ha incidido en que "cuidar la salud mental durante la menopausia es tan importante como atender la salud física". "Pedir ayuda cuando se necesita no es un signo de debilidad, sino una forma de afrontar esta etapa con mayor bienestar y calidad de vida", ha remarcado la doctora.

Dentro de este proceso, Villacieros ve "fundamental" contar con una serie de estrategias que pueden favorecer el bienestar emocional, como hablar de lo que se siente, mantener hábitos saludables, utilizar estrategias de manejo del estrés y dedicar tiempo al autocuidado.