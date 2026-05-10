El truco para viajar barato este verano: Google te avisa por correo si un hotel baja de precio
El sistema enviará automáticamente un correo electrónico al usuario si las tarifas sufren una variación significativa para las fechas elegidas
A falta de pocos meses para las vacaciones de verano, la mayoría ya está preparando el destino al que viajar. Para programar tus próximas vacaciones gastando lo mínimo posible, Google ha lanzado una función que permite a los usuarios rastrear las tarifas de hoteles específicos, similar al sistema de seguimiento ya existente en Google Flights, la herramienta que notifica por correo electrónico al usuario si las tarifas bajan durante las fechas que uno elija.
Hasta ahora, el buscador permitía monitorizar la fluctuación de precios a nivel general en una ciudad, pero la nueva actualización permite poner la lupa sobre establecimientos concretos.
Te avisa si bajan los precios
Según detalla la compañía, los usuarios que inicien sesión en su cuenta de Google podrán activar un interruptor de "seguimiento de precios" tras buscar un hotel específico por su nombre.
Una vez activada la función, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico al usuario si las tarifas del hotel seleccionado sufren una variación significativa para las fechas elegidas.
La función se ha lanzado inicialmente para cuentas con configuración en español e inglés, cubriendo tanto la interfaz de búsqueda general como el portal especializado de hoteles de la tecnológica
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