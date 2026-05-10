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Brote vírico
Última hora del brote de Hantavirus, en directo | El crucero MV Hondius entra en el puerto de Granadilla, en Tenerife
El caso sospechoso de Hantavirus en Alicante, que tuvo contacto con la neerlandesa fallecida en Johannesburgo, da negativo en la PCR
Los españoles que viajan en el barco, que ha registrado tres muertes y cinco afectados por este virus, serán examinados en Canarias y trasladados a Madrid
Clavijo desafía al Gobierno: "Pone en peligro la seguridad sanitaria"
El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius abandonó Cabo Verde en dirección a Tenerife. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario, donde sólo fondeará y no atracará, según ha confirmado el Gobierno.
Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.
Sanidad cree "nulo" el riesgo que un roedor nade a tierra, si hay alguno en el Hondius afectado por hantavirus
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, califica de "nulo" el riesgo de que llegue nadando a la costa de Tenerife un posible roedor que haya embarcado en el crucero Hondius durante sus escalas el puertos de Suramérica.
A través de su cuenta de X, Padilla responde así al temor expresado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a que prolongar el tiempo de fondeo del crucero en Tenerife pueda aumentar el riesgo de propagar un contagio del hantavirus, por ejemplo, si abordo del buque hay algún roedor y este acaba llegando al puerto.
Los 14 españoles desembarcarán primero
La evacuación de los ocupantes del crucero MV Hondius está prevista para este domingo a partir de las 08.00 horas con el desembarco en primer lugar de los 14 ciudadanos españoles que permanecen a bordo del buque afectado por el brote de hantavirus. El dispositivo diseñado por las autoridades contempla un traslado progresivo de los pasajeros desde la embarcación hasta tierra en Tenerife, bajo un amplio despliegue sanitario y de seguridad, previo a la organización de los vuelos para su regreso a territorio peninsular.
El procedimiento se desarrollará bajo estrictos protocolos de prevención. Todos los pasajeros deberán portar mascarillas FFP2 durante las operaciones de desembarco y traslado, mientras que los equipos encargados de la asistencia y evacuación trabajarán equipados con material de protección individual. En el interior del barco continúan además cuatro especialistas desplazados esta semana para supervisar y coordinar la respuesta sanitaria ante el brote detectado a bordo.
El crucero Hondius entra en el puerto de Granadilla (Tenerife) para desembarcar al pasaje
El crucero Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus, ha entrado sobre las 6:00 de la mañana (hora local canaria) en el dique del puerto de Granadilla de Abona, en el que permanecerá fondeado hasta que el pasaje sea desembarcado.
El buque va precedido de una lancha de los prácticas del puerto, la Almáciga P, y seguido de un remolcador, el VB-Canarias, que le están ayudando en las maniobras de entrada y fondeo en el puerto, según ha podido comprobar EFE.
Canarias prohíbe el fondeo del MV Hondius y el Estado lo impone
No rotundo e imposición. El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, anunció el sábado al borde de la media noche -seis horas antes de que llegara el crucero de lujo MV Hondius infectado con hantavirus a Tenerife- que el operativo no cuenta con su autorización. El Estado respondió una hora después. El Ministerio de Fomento impone al Puerto de Granadilla que acoja al crucero ya sea mediante fondeo o atraque. La negativa de Clavijo se produjo como consecuencia de un cambio en los planes iniciales pactados entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario que prolongará hasta mañana la estancia del barco junto a las costas canarias. La petición de la Comunidad Autónoma era, en este sentido, clara: que todos los pasajeros fueran repatriados antes de las 20.00 horas el domingo. Sin embargo, esta solicitud no podrá cumplirse, ya que cerca de 40 pasajeros no pueden ser trasladados hoy al no haber llegado aún al aeropuerto el avión previsto para su repatriación, por lo que deberán esperar hasta mañana para salir de las Islas.
325 guardias civiles y 33 policías participarán en el operativo
Un total de 325 guardias civiles y 33 policías se encargarán de que el operativo de evacuación de los tripulantes del crucero se consume sin incidencias. A esta hora, con el MV Hondius fondeado ya al final de la dársena del puerto de Granadilla, drones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobrevuelan la embarcación.
El roedor portador del hantavirus es "de montaña"
El secretario de Estado ha aclarado que el roedor del hantavirus "es de montaña, no de mar" y ha destacado que "cada año haya 500 cruceros para Argentina y Chile y nunca ha habido un brote en Europa".
El roedor portador del hantavirus es "de montaña"
El secretario de Estado ha aclarado que el roedor del hantavirus "es de montaña, no de mar" y ha destacado que "cada año haya 500 cruceros para Argentina y Chile y nunca ha habido un brote en Europa".
El crucero entra en el puerto de Granadilla
El MV Hondius ha entrado en el puerto de Granadilla sobre las seis de la mañana (hora local) para comenzar con la operación de desembarco del pasaje.
Sanidad critica el rechazo de Clavijo al fondeo del Hondius: "Boicotea una operación de importancia mundial"
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afeado al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, su negativa al fondeo en Tenerife del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y le ha acusado de estar "haciendo política para boicotear una operación de importancia mundial".
"Esa idea que ha tenido de un ratón infectado saltando de un barco para nadar 200 metros y escalar el muelle para colonizar Tenerife no es un riesgo", ha explicado Padilla en directo en La Sexta Xplica, antes de insistir en que los sanitarios marítimos avalan que las personas a bordo del MV Hondius "están asintomáticas" y que "no hay roedores en el bote, que es nuevo".
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