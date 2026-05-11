El curioso origen de “armarse la marimorena”: una pelea en una taberna del Siglo de Oro que acabó en expresión popular

“Se armó la marimorena”. Pocas expresiones españolas describen mejor una discusión monumental, un escándalo o una situación descontrolada. La frase sigue muy viva en conversaciones cotidianas, titulares y retransmisiones deportivas. Pero su origen está lejos de ser moderno: nos lleva al Madrid del Siglo de Oro, entre vino, peleas y una taberna que acabó entrando en la historia popular.

La explicación más extendida sitúa el nacimiento de la expresión en una taberna madrileña del siglo XVI regentada por María Morena y su marido, Alonso de Zayas. Según la versión tradicional, las autoridades acudieron al local para inspeccionar el vino que servían, ya que existían normas muy estrictas sobre la venta y calidad del alcohol.

La discusión acabó subiendo de tono. Mucho.

María Morena —o “Mari Morena”, como empezó a conocerse popularmente— protagonizó una fuerte pelea con los alguaciles. El altercado fue tan sonado que habría dado lugar a la expresión “armarse la Mari Morena”, utilizada para describir un gran escándalo o una bronca monumental.

Con el tiempo, la frase evolucionó fonéticamente hasta el actual “armarse la marimorena”.

Discusión sobre el origen

La historia aparece citada en distintas recopilaciones de refranes y expresiones españolas, aunque no todos los filólogos consideran completamente cerrada la cuestión. Como ocurre con muchas locuciones populares antiguas, la mezcla entre hechos reales, tradición oral y reconstrucción posterior hace difícil verificar cada detalle histórico con absoluta certeza.

Lo que sí parece claro es que “Mari Morena” existió realmente. Hay referencias documentales a una tabernera madrileña llamada María Morena vinculada a un pleito relacionado con el vino durante el reinado de Felipe II.

La fuerza de la expresión seguramente explica también su supervivencia. “Armarse la marimorena” transmite algo más que una simple discusión: sugiere ruido, tensión, caos y una situación que se va de las manos.

Curiosamente, mucha gente cree que la frase tiene relación religiosa por la palabra “morena” o incluso con villancicos populares donde aparece “Mari Morena”, pero los lingüistas suelen separar ambos usos.

Hoy la expresión se emplea para casi cualquier conflicto intenso: desde peleas familiares hasta debates políticos o partidos broncos. Y todo apunta a que nació exactamente así: con una disputa tan ruidosa en una taberna madrileña que acabó convirtiéndose en lenguaje cotidiano siglos después.