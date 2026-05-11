La DGT celebra cinco años del límite de 30 km/h en ciudad: “Es esencial para lograr un tráfico más eficiente y seguro"

La Dirección General de Tráfico (DGT) celebra este lunes 11 de mayo el quinto aniversario de la implantación del límite de 30 km/h en vías urbanas de un solo carril por sentido, una de las medidas de tráfico más debatidas de los últimos años en España.

“Las ‘ciudades 30’ son esenciales para lograr un tráfico más eficiente y seguro”, ha señalado la DGT en un mensaje difundido en redes sociales, en el que también pide a los conductores respetar el límite: “Por ti, por una ciudad mejor”.

La norma entró en vigor en mayo de 2021 y supuso un cambio profundo en la movilidad urbana española. Desde entonces, el límite general pasó a ser de 30 km/h en calles con un único carril por sentido, mientras que las vías con plataforma única entre calzada y acera quedaron limitadas a 20 km/h.

El objetivo principal era reducir la gravedad de los atropellos y mejorar la convivencia entre coches, peatones y bicicletas en entornos urbanos. La DGT ha defendido repetidamente que el riesgo de muerte de un peatón cae de forma drástica cuando un atropello se produce a 30 km/h frente a velocidades superiores.

La medida, sin embargo, también ha generado críticas durante estos años. Algunos conductores consideran que ha aumentado la sensación de congestión en determinadas ciudades, mientras que otros cuestionan la homogeneidad de los límites o la proliferación de radares urbanos.

Pese a ello, el modelo de “ciudad 30” se ha consolidado en buena parte de Europa como una estrategia de seguridad vial y movilidad urbana más calmada, especialmente en zonas residenciales y centros urbanos con alta presencia peatonal.