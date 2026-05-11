La DGT lo confirma: estos conductores no tendrán que pagar la tasa para renovar el carnet de conducir

Todos los conductores saben que renovar el carnet de conducir es un trámite obligatorio que tienen que hacer según la edad que tengan. Por norma general tanto carnet de coche B como el AM, A1, A2 y A de moto se renuevan cada 10 años hasta los 65 y a partir de esa edad el plazo se reduce.

Acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado es la forma más sencilla de renovar el carnet de conducir, ya que allí tramitan toda la documentación con la Dirección General de Tráfico (DGT). En estos centros pasarás un reconocimiento médico y psicotécnico que determinará si eres apto para conducir y donde se evaluarán tus capacidades visuales, auditivas, reflejos, coordinación y estado general del conductor.

El precio de la renovación es el de la tasa (24,58 euros) y el coste del reconocimiento médico. Además, algunas enfermedades o limitaciones médicas pueden reducir el periodo de vigencia del permiso. La DGT recuerda que conducir con el permiso caducado puede suponer una multa de hasta 200 euros.

Renovar el carnet a partir de los 65 años

La DGT insiste en que no existe una edad máxima para conducir en España. La normativa establece que lo importante es mantener las condiciones psicofísicas adecuadas para hacerlo con seguridad. Eso sí a partir de los 65 años tendrás que renovar el carnet con más frecuencia.

Según la web de la DGT, los periodos de vigencia para los mayores de 65 años son:

5 años: Permisos de coches, motos y motocicletas (AM, A1, A2, A, B) y licencias de conducción

Permisos de coches, motos y motocicletas (AM, A1, A2, A, B) y licencias de conducción 3 años: Permisos profesionales de autobuses y camiones (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1…)

Renovación del carnet para mayores de 70 años

Uno de los temas que más dudas genera entre los conductores es la renovación del carnet a partir de los 70 años. La DGT aclara que las personas mayores pueden seguir conduciendo siempre que superen el reconocimiento médico obligatorio.

En estos casos, los conductores continúan renovando el permiso cada cinco años para los carnets ordinarios, aunque los médicos pueden establecer períodos más cortos si detectan alguna patología o limitación que pueda afectar a la conducción.

Además, los mayores de 70 años están exentos de pagar la tasa de tráfico correspondiente a la renovación del permiso, aunque sí deben abonar el coste del reconocimiento médico en el centro autorizado.