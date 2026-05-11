Crisis sanitaria
El Hondius abandona el puerto de Granadilla (Tenerife) tras desembarcar a todos los pasajeros
El crucero afectado por hantavirus hace sonar su bocina y pone rumbo a Países Bajos después de 38 frenéticas horas en Canarias
EFE
Granadilla de Abona (Tenerife)
El crucero MV Hondius, afectado por hantavirus, ha abandonado pasadas las siete de la tarde, hora local canaria, el puerto de Granadilla, en Tenerife, tras desembarcar a todos sus pasajeros y parte de la tripulación.
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