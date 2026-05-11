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Crisis sanitaria

El Hondius abandona el puerto de Granadilla (Tenerife) tras desembarcar a todos los pasajeros

El crucero afectado por hantavirus hace sonar su bocina y pone rumbo a Países Bajos después de 38 frenéticas horas en Canarias

El Hondius abandona el puerto de Granadilla.

El Hondius abandona el puerto de Granadilla. / EFE

EFE

Granadilla de Abona (Tenerife)

El crucero MV Hondius, afectado por hantavirus, ha abandonado pasadas las siete de la tarde, hora local canaria, el puerto de Granadilla, en Tenerife, tras desembarcar a todos sus pasajeros y parte de la tripulación.

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