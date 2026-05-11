Los jardineros coinciden: “Cuidar plantas reduce el estrés y mejora el bienestar”

La jardinería urbana ya no es sólo una afición tranquila para jubilados o amantes de las plantas. Se ha convertido en una forma de desconectar del ritmo acelerado de las ciudades, reducir el estrés y recuperar cierta sensación de equilibrio cotidiano. Y los datos empiezan a reflejarlo con claridad.

El 84% de los jardineros urbanos españoles considera que cuidar plantas mejora su bienestar general, según el estudio Gardens of Europe 2026, elaborado por YouGov para la firma STIGA. La investigación concluye además que España se sitúa entre los países europeos con mayor participación en jardinería urbana, con un 36% de usuarios activos, sólo por detrás de Francia.

Balcones, terrazas, alféizares, patios pequeños o jardines comunitarios están dejando de verse como espacios residuales. Para muchos ciudadanos se han convertido en pequeños refugios personales en mitad del entorno urbano.

La afición a la jardinería va en aumento en Europa. / Christian Ekstrand

De moda en Europa

El fenómeno no es exclusivo de España. El interés por la jardinería ha aumentado de forma clara en toda Europa en los últimos cinco años. Reino Unido lidera esta tendencia, seguido de Alemania e Italia. En España, más de la mitad de los encuestados afirma estar hoy más interesado en las plantas y el cuidado de espacios verdes que antes de la pandemia.

Y la psicología lleva tiempo estudiando por qué ocurre esto.

La Asociación Americana de Psicología (APA) ha señalado en distintas investigaciones que el contacto cotidiano con la naturaleza puede ayudar a reducir los niveles de estrés y mejorar el estado de ánimo. Algo parecido sostiene la Mental Health Foundation británica, que relaciona la jardinería con mejoras en ansiedad, autoestima y sensación de calma.

La clave parece estar en algo muy simple: las plantas obligan a desacelerar. Requieren atención constante, rutinas pequeñas y contacto físico con algo vivo en un entorno cada vez más digitalizado.

Sue Stuart-Smith, psiquiatra y autora de The Well-Gardened Mind, lo resumía así en declaraciones recogidas por The Guardian: “La jardinería nos conecta con los ritmos naturales y tiene un enorme potencial restaurador”. La especialista sostiene que cultivar plantas ayuda a recuperar sensación de control y presencia mental en contextos de estrés continuo.

Cuidar plantas mejora el bienestar general de quienes lo hacen. / ed@stiga

Tareas sencillas y sostenibles

El estudio europeo muestra además un cambio interesante: el jardinero urbano ya no busca tanto grandes diseños o jardines perfectos, sino tareas sencillas y sostenibles. Limpiar plantas, quitar malas hierbas, podar o cultivar aromáticas son las actividades más frecuentes.

En España, el mantenimiento básico y el cultivo de pequeñas plantas decorativas o culinarias domina claramente frente a modelos más ambiciosos. No se trata de crear jardines espectaculares, sino de integrar pequeños espacios verdes en la rutina diaria.

También influye el contexto urbano. Cada vez más personas viven en pisos pequeños, teletrabajan o pasan muchas horas frente a pantallas. En ese escenario, tener plantas deja de ser sólo decoración y empieza a funcionar como una forma doméstica de bienestar cotidiano.

El dato de fondo es llamativo: Europa se urbaniza cada vez más, pero al mismo tiempo crece la necesidad de reconectar con algo parecido a la naturaleza, aunque sea desde un balcón de pocos metros cuadrados.