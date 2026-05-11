La psicología dice que las personas que no saben decir "no" acaban pagando el precio de complacer siempre a los demás

La psicología dice que las personas que no saben decir que no no suelen ser simplemente “demasiado buenas”. Muchas veces están atrapadas en un patrón de complacencia: aceptan planes, favores, tareas o cargas emocionales para evitar el conflicto, no decepcionar a otros o protegerse del rechazo.

El problema aparece cuando ese sí constante deja de ser generosidad y se convierte en autoabandono. El psicólogo clínico Adam Borland, de Cleveland Clinic, lo resume así: “Las personas complacientes dan y dan y dan hasta el punto de perjudicarse a sí mismas”. Según el especialista, cuando alguien pone siempre por delante los deseos y necesidades ajenas, pueden acumularse “estrés, frustración y posible resentimiento”.

La Asociación Americana de Psicología también vincula la falta de asertividad con problemas emocionales. En su diccionario especializado señala que la falta de asertividad puede contribuir a la depresión y la ansiedad, mientras que una asertividad mal gestionada puede derivar en agresividad.

Distinguir entre amabilidad y falta de límites

La clave está en distinguir entre amabilidad y falta de límites. Decir no no implica ser egoísta, frío o insensible. Implica reconocer que el tiempo, la energía y la atención son recursos limitados. Laura Boxley, neuropsicóloga clínica citada por la APA, advierte de que no establecer límites sanos tiene un coste directo: “El riesgo de no establecer límites saludables es que eres peor en todo, en casa y en el trabajo”.

Los psicólogos suelen explicar este patrón como una respuesta aprendida. Hay personas que han interiorizado que ser queridas depende de estar disponibles, no molestar o evitar cualquier tensión. Por eso dicen sí aunque quieran decir no. A corto plazo, evitan una conversación incómoda. A largo plazo, se llenan de cansancio, culpa y enfado.

La terapeuta Leah Marone, en Psychology Today, apunta que se ha reducido demasiado el debate sobre los límites a una sola idea: decir no. Pero el fondo es más amplio: aprender a detectar qué se necesita, comunicarlo con claridad y sostener la incomodidad que puede generar en los demás.

La salida no pasa por volverse duro, sino por entrenar la asertividad. Un límite sano puede ser tan sencillo como “ahora no puedo”, “necesito pensarlo” o “esta vez no me viene bien”. Para muchas personas, esas frases pesan más que una discusión entera. Pero son precisamente las que separan la ayuda libre de la obligación silenciosa.

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En resumen: quien no sabe decir no no siempre es más generoso. A menudo está más agotado. Y la psicología insiste en una idea incómoda pero necesaria: poner límites no rompe los vínculos sanos; revela cuáles dependen demasiado de que uno siempre ceda.