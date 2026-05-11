Sanidad ordena retirar dos tratamientos capilares por contener una sustancia prohibida

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado el cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación de todos los lotes de dos tratamientos capilares de la marca Inoar tras detectar en su composición formaldehído, una sustancia prohibida en productos cosméticos en la Unión Europea.

Los productos afectados son “Inoar G.Hair 2 Anti-Volume Treatment” e “Inoar Moroccan Step 2 Capilary Treatment”, distribuidos en España por la empresa Viva Linda Distribuciones S.L., con sede en Málaga.

Según ha informado la AEMPS, el formaldehído aparecía incluso declarado en el etiquetado como “formaldehyde”, pese a que este ingrediente está prohibido por el Reglamento europeo sobre productos cosméticos.

Los dos cosméticos retirados del mercado. / INFORMACIÓN

La alerta llegó a través del sistema europeo Safety Gate, utilizado para comunicar productos peligrosos no alimentarios detectados en el mercado comunitario.

La empresa responsable ya ha iniciado la retirada de los cosméticos de distribuidores y puntos de venta, además de la recuperación de las unidades adquiridas por consumidores.

La AEMPS ha pedido a las personas que tengan alguno de estos productos en casa que no lo utilicen y que lo devuelvan al establecimiento donde lo compraron.

También ha solicitado a distribuidores y comercios que revisen el stock almacenado y retiren cualquier unidad afectada.

El formaldehído es una sustancia asociada a riesgos para la salud y su uso en cosméticos está restringido en la Unión Europea por motivos de seguridad. Este compuesto ha sido objeto de vigilancia durante años, especialmente en determinados tratamientos capilares alisadores, donde algunas marcas lo han empleado para potenciar resultados pese a las limitaciones regulatorias.

La alerta de la AEMPS afecta a todos los lotes de ambos productos comercializados en España.