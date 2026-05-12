Alerta sanitaria por un complemento alimenticio vendido en España que contiene pescado no declarado en el etiquetado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta dirigida a las personas con alergia al pescado por la presencia de este ingrediente no declarado en el etiquetado del complemento alimenticio NDL Pro-Health Articulations.

La alerta afecta a todos los lotes del producto que no incluyan el pescado entre sus ingredientes declarados. Se comercializa en envases de 30 cápsulas y se conserva a temperatura ambiente.

Según ha informado AESAN, el problema fue detectado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

La distribución inicial del producto se ha realizado en Andalucía, Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia, aunque no se descarta que haya llegado a otras comunidades mediante redistribución.

AESAN recomienda a las personas con alergia al pescado que tengan este complemento alimenticio en casa que no lo consuman y lo retiren como medida de precaución.

La agencia subraya además que el consumo del producto “no comporta ningún riesgo para el resto de la población”.

El producto afectado es:

Nombre: NDL Pro-Health Articulations

NDL Pro-Health Articulations Marca: NDL Pro-Health

NDL Pro-Health Formato: envase con 30 cápsulas

envase con 30 cápsulas Lotes afectados: todos aquellos que no incluyan pescado en el etiquetado

La información ya ha sido trasladada a las comunidades autónomas para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.