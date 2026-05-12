Confirmado por la DGT: el examen teórico de conducir ya no será como antes, no bastará con memorizar respuestas

Durante años, aprobar el examen teórico del coche ha sido, para muchos aspirantes, una cuestión de repetir test una y otra vez hasta memorizar las respuestas. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico está cambiando esa lógica y el nuevo modelo empieza a notarse en quienes preparan el carnet de conducir en 2026.

La prueba no desaparece ni se transforma por completo de un día para otro, pero sí entra en una nueva etapa. El objetivo ya no es solo comprobar si el alumno recuerda una norma, sino si entiende lo que ocurre en la carretera y sabe anticiparse a una situación de riesgo.

El examen teórico ya no será solo memorizar respuestas

La DGT ha explicado que la idea es incluir vídeos en el examen teórico para que el aspirante identifique situaciones de riesgo y demuestre que ha interiorizado los principios básicos de la conducción segura. Este sistema ya se utiliza en países como Alemania, Bélgica, Francia, Finlandia, Letonia o Reino Unido.

Esto significa que el examen seguirá teniendo preguntas tipo test, pero algunas podrán apoyarse en escenas reales o simuladas de tráfico. En ellas, el futuro conductor tendrá que detectar un peligro, interpretar lo que sucede y elegir la respuesta más adecuada.

Vídeos con situaciones reales de tráfico

La principal novedad está en los vídeos de percepción del riesgo. La propia DGT dispone de materiales de práctica en los que se muestran escenas de conducción real grabadas en vías urbanas e interurbanas españolas, con vídeos de menos de un minuto en los que el aspirante debe identificar la aparición de un riesgo.

En este tipo de situaciones puede aparecer un peatón que se acerca a un paso de cebra, un vehículo que frena de forma inesperada, una incorporación complicada, un cruce con poca visibilidad o una maniobra que obliga a anticiparse.

La clave está en que el aspirante no responda por memoria, sino por comprensión.

Nuevas señales en el examen de conducir

El otro gran cambio tiene que ver con la actualización del catálogo oficial de señales. El Gobierno aprobó en junio de 2025 la modificación del Reglamento General de Circulación para adaptar la señalización a la movilidad actual, con nuevas señales relacionadas con patinetes, zonas de bajas emisiones, nuevas formas de circulación y cambios tecnológicos.

La entrada en vigor del real decreto se fijó para el 1 de julio de 2025, aunque la DGT aclaró que la sustitución física de las señales sería progresiva y que no se incorporarían de inmediato a los exámenes para dar tiempo a actualizar manuales y preparar a los aspirantes.

Por eso, quienes se preparen el carnet en 2026 deben tener especial cuidado con usar manuales antiguos o test que no estén actualizados.

Qué cambia para quienes se examinen en 2026

El cambio no significa necesariamente que el examen sea mucho más difícil, pero sí que exige estudiar de otra manera. Repetir test sigue siendo útil, pero ya no basta si no se entiende la lógica de cada respuesta.

Ahora gana peso saber interpretar una escena, detectar un riesgo antes de que se produzca y aplicar la norma a una situación concreta. Es decir, pensar más como un conductor y menos como alguien que memoriza preguntas.

Cómo preparar el nuevo teórico de la DGT

Para preparar el examen de conducir en 2026 conviene combinar los test tradicionales con materiales actualizados y ejercicios de percepción del riesgo. También es importante revisar las nuevas señales y comprobar que la autoescuela o la plataforma de estudio ya trabaja con contenidos adaptados.

Lo recomendable es no limitarse a acertar una respuesta, sino entender por qué las otras opciones son incorrectas. Ese matiz puede marcar la diferencia en un examen que empieza a valorar más la comprensión que la memoria.

Lo que sigue igual

Pese a los cambios, la base del examen continúa siendo reconocible: el teórico mantiene el formato tipo test y el aspirante debe demostrar que conoce las normas de circulación, la señalización y los principios de seguridad vial.

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La diferencia está en el enfoque. La DGT quiere que el futuro conductor no solo sepa contestar, sino que sea capaz de reconocer situaciones peligrosas antes de que ocurran. Y eso cambia por completo la forma de estudiar para sacarse el carnet.