Alerta alimentaria
Cuidado con estas galletas si tienes alergia o intolerancia a componentes de la leche
La advertencia afecta a las TUC Cracker crema agria y cebolla de Jacobs
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria por la presencia de componentes de la leche no declarados correctamente en el etiquetado en español de unas galletas saladas TUC de la marca Jacobs.
La advertencia afecta al producto Tuc Cracker crema agria y cebolla, comercializado en envases de 100 gramos. Según AESAN, el problema se debe a “un error en la traducción de los ingredientes” incluidos en la etiqueta adherida en español.
La alerta está dirigida específicamente a personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche. Para el resto de consumidores, la agencia subraya que el producto “no comporta ningún riesgo”.
Los datos del producto afectado son:
- Producto: Tuc Cracker crema agria y cebolla
- Marca: Jacobs
- Peso: 100 gramos
- Lotes afectados: 0SZ0953751 y cualquier otro lote donde no figure la leche como ingrediente
- Fecha de consumo preferente: 30/06/2026
La notificación ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) tras una comunicación de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana.
Según la información disponible, el producto ha sido distribuido inicialmente en Andalucía, Cataluña, Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana, aunque AESAN no descarta redistribuciones a otras comunidades.
La agencia recomienda a las personas con alergia o intolerancia a componentes de la leche que tengan estas galletas en casa que no las consuman.
Además, las autoridades ya han trasladado la información a las comunidades autónomas para comprobar la retirada de los lotes afectados de los canales de comercialización.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- Huelga de profesores en Alicante en directo: los docentes inician un paro sin precedentes con 66.000 profesionales llamados a la convocatoria
- Un proyecto científico erradica casi 6.000 erizos de mar en aguas de Mallorca para proteger una especie de alga
- Carmen Herrero (economista): 'España tiene un problema muy importante de salarios
- Declarado un incendio en la fábrica de tejas La Escandella de Agost
- Varios ciudadanos reducen a un ladrón al intentar robar dos motos a sus dueños en un semáforo de Alicante
- William Faulkner, escritor: 'Algunas personas son amables sólo porque no se atreven a ser de otra forma
- Retenciones en la N-332 en Torrevieja (como casi siempre) y la A-70 se atasca hacia Valencia en una mañana complicada en Alicante