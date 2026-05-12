Cuidado con estas galletas si tienes alergia o intolerancia a componentes de la leche

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria por la presencia de componentes de la leche no declarados correctamente en el etiquetado en español de unas galletas saladas TUC de la marca Jacobs.

La advertencia afecta al producto Tuc Cracker crema agria y cebolla, comercializado en envases de 100 gramos. Según AESAN, el problema se debe a “un error en la traducción de los ingredientes” incluidos en la etiqueta adherida en español.

La alerta está dirigida específicamente a personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche. Para el resto de consumidores, la agencia subraya que el producto “no comporta ningún riesgo”.

Los datos del producto afectado son:

Producto: Tuc Cracker crema agria y cebolla

Tuc Cracker crema agria y cebolla Marca: Jacobs

Jacobs Peso: 100 gramos

100 gramos Lotes afectados: 0SZ0953751 y cualquier otro lote donde no figure la leche como ingrediente

0SZ0953751 y cualquier otro lote donde no figure la leche como ingrediente Fecha de consumo preferente: 30/06/2026

La notificación ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) tras una comunicación de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana.

Según la información disponible, el producto ha sido distribuido inicialmente en Andalucía, Cataluña, Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana, aunque AESAN no descarta redistribuciones a otras comunidades.

La agencia recomienda a las personas con alergia o intolerancia a componentes de la leche que tengan estas galletas en casa que no las consuman.

Además, las autoridades ya han trasladado la información a las comunidades autónomas para comprobar la retirada de los lotes afectados de los canales de comercialización.