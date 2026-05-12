La DGT confirma lo que muchos conductores piensan de la baliza v-16: “En determinadas condiciones la luz se percibe peor”

Desde que se anunció el año pasado que la baliza v-16 sería obligatoria en todos los coches a partir del 1 de enero de 2026, esta señalización no ha estado exenta de polémica. Este dispositivo sustituye a los triángulos de emergencia para señalizar una avería o un accidente en la carretera.

Las balizas v-16 deben estar homologadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), emiten una señal luminosa visible y están conectadas con la plataforma DGT 3.0 que permite avisar al resto de conductores a través de los navegadores, las aplicaciones de movilidad o los ordenadores de a bordo. Por su parte, los conductores de vehículos antiguos o sin este tipo de tecnología podrán informarse del incidente a través de los Paneles de Mensaje Variable que estén en las proximidades.

Según la DGT, la principal ventaja de esta nueva señalización es que permite avisar al resto de conductores sin tener que bajar del coche y caminar por el arcén para colocar los triángulos. Basta con activarla y situarla en la parte más alta posible del vehículo sacando la mano por la ventanilla y colocándola sobre el techo gracias a su potente imán.

Otra ventaja es que no se necesita una conexión por teléfono móvil ni una aplicación. La baliza emite su posición mediante una activación y funciona con pilas, por lo que será necesario revisarlas.

Principales quejas e inconvenientes de la baliza v-16

Pese a sus ventajas, la implantación de la baliza v-16 ha generado críticas entre conductores y algunas asociaciones. Una de las quejas es que en un primer momento se vendieron algunas balizas que finalmente no fueron incluidas en el listado oficial de la DGT, con el consiguiente perjuicio económico. Esta baliza tiene un precio en torno a los 25-30 euros.

Además, determinados vehículos pueden tener dificultades a la hora de colocarla en el techo del vehículo ya que este se adhiere con un imán y puede no hacerlo si el coche tiene capota o techo de aluminio, cristal o fibra. Para una correcta adhesión algunos modelos incorporan una ventosa para que se pueda pegar más fácilmente.

Algunos colectivos como la Asociación Unificada de Guardias Civiles alertaba a final de año que la baliza es “ineficaz con sol, en curvas y en cambios de rasante” y afirmaba que no debía eliminarse los triángulos.

¿Se ve bien la baliza v-16?

Sobre esta cuestión, la revista de la DGT respondía en un artículo titulado ‘La v16 conectada en 20 preguntas’ y publicado el pasado 15 de octubre.

La DGT aclaraba que el dispositivo se de dos formas:

Como luz con un haz luminoso de alta intensidad que se ve a un kilómetro de distancia con “condiciones favorables” Con visibilidad “virtual”, ya que el resto de vehículos pueden recibir información en sus navegadores o mediante los paneles ubicados en las carreteras

Pero ¿qué ocurre si hay mal tiempo o estamos parados en una curva? Pues la Dirección General de Tráfico es clara y en la revista afirma que “en determinadas condiciones la luz de alta intensidad se percibe peor”, como por ejemplo, en una curva cerrada, un cambio de rasante o un día de niebla espesa.

Igualmente, concluye que la baliza v-16 sigue aportando ventajas con respecto a los triángulos ya que no hay que salir del vehículo y los conductores sabrán de su ubicación gracias a la conectividad.