La Ley lo permite: la DGT te multa con 200 euros por algo muy habitual en tu matrícula

Si hay un elemento fundamental en el coche es la matrícula. Se considera el DNI del coche y permite identificar a los vehículos de forma inmediata para verificar el titular del vehículo, si tiene seguro, si ha pasado la ITV, entre otros. La matrícula es tan importante que debe cumplir con una normas concretas de tamaño, visibilidad, reflectancia y legibilidad recogidas en la Ley de Tráfico. La razón es sencilla: una matrícula tiene que poder reconocerse fácilmente tanto por una persona como por cámaras automáticas, radares o sistemas de control de tráfico de la DGT.

Además, las matrículas pueden ser de varios colores:

Blanca , la más habitual para los vehículos particulares

, la más habitual para los vehículos particulares Azul , la de taxis y VTC

, la de taxis y VTC Roja , matrículas temporales, de pruebas o vehículos especiales de fabricantes o concesionarios

, matrículas temporales, de pruebas o vehículos especiales de fabricantes o concesionarios Verde , provisionales para vehículos que están en trámite de matriculación o importación

, provisionales para vehículos que están en trámite de matriculación o importación Amarilla, ciclomotores y algunos vehículos pequeños

Últimamente también se habla de unas matrículas rosas, pero debes saber que España no tiene este tipo de placas. Se trata de una novedad que llega desde Francia, donde las matrículas provisionales WW y W garage pasan a utilizar el fondo rosa con caracteres negros para identificarlos claramente.

¿Por qué las matrículas españolas no contienen vocales? / INFORMACIÓN

Llevar la matrícula sucia

Aunque la mayoría de los conductores pueda pensar que el mayor problema de la matrícula es no llevarla, llevarla descolgada o tapada, no es así. Llevar la matrícula sucia también es motivo de sanción.

Una matrícula puede no estar visible si tenemos barro acumulado, iluminación defectuosa, tiene los números parcialmente borrados o gastados por el sol, y la Dirección General de Tráfico (DGT) te puede multar.

En el artículo 76.p) de la Ley de Tráfico se recoge claramente entre las infracciones graves: “Incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación”.

Matrículas de coche en mal estado / INFORMACIÓN

Multa de 200 euros por llevar la matrícula ilegible

Como comentamos más arriba llevar la matrícula ilegible es una infracción grave y se penaliza con una multa de 200 euros.

En relación a las matrículas, la DGT también puede sancionarte con 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet si manipulas la placa para “intentar eludir fraudulentamente la norma”. Es decir, si alteras la matrícula para eludir su identificación y que, por ejemplo, no te puedan identificar cuando estás cometiendo un delito.