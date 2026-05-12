Ya ha entrado en vigor: la DGT obliga a pasar la ITV cada 6 meses a algunos vehículos
Tras al pandemia este tipo de coches está en auge y ha triplicado su matriculación
La Dirección General de Tráfico (DGT) publicada el pasado mes de marzo en su página web la Instrucción PROT 2026/04, que venía a actualizar la ya publicada en 2023 relativa a las autocaravanas. El organismo considera que es necesario introducir novedades normativas para adaptar su uso debido al auge de estos vehículos.
Tras la pandemia del coronavirus el mercado del caravaning ha sufrido un auge muy importante. Tanto autocaravanas como furgonetas camperizadas se han convertido en alternativas seguras, cómodas y flexibles para viajar y pasar unos días de descanso.
Según los datos de la DGT, la matriculación de las autocaravanas se ha multiplicado por tres en los últimos 10 años, pasando de poco más de 48.000 en 2015 a 137.000 en 2025.
Cambios de la DGT sobre la ITV
En este sentido, la DGT ha establecido dos categorías para distinguir este tipo de vehículos:
- Categoría M: autocaravanas
- Categoría N: vehículos camperizados o furgones vivienda
En el caso de las autocaravanas tendrán que pasar la ITV en estos plazos:
- Antigüedad de hasta 4 años: exento.
- Antigüedad de más de 4 años: bienal.
- Antigüedad de más de 10 años: anual.
Mientras que los vehículos camperizados tienen mayor frecuencia:
- Antigüedad de hasta 10 años: anual.
- Antigüedad de más de 10 años: semestral.
Es decir aquellos furgones camperizados que tengan más de 10 años deberán visitar la Inspección Técnica de Vehículos con más frecuencia: dos veces al año.
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