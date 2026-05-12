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James Joyce, escritor: “Los errores son los portales del descubrimiento”

El autor irlandés defendía que equivocarse no siempre es fracasar: a veces es la única forma de abrir un camino nuevo

James Joyce y la frase que convierte el error en descubrimiento.

James Joyce y la frase que convierte el error en descubrimiento. / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

J. A. Giménez

James Joyce no escribió como quien teme equivocarse. Escribió como quien sospecha que el error puede ser una puerta. Por eso una de las frases más citadas del autor irlandés conserva tanta fuerza: “Los errores son los portales del descubrimiento”.

La idea encaja de lleno con su obra. Joyce revolucionó la literatura del siglo XX rompiendo reglas narrativas, alterando la sintaxis, mezclando voces, idiomas, recuerdos, pensamientos y fragmentos de vida cotidiana. En libros como Ulises o Finnegans Wake, el desvío no es un accidente: es parte del método.

La frase funciona porque ataca una obsesión muy moderna: la necesidad de hacerlo todo bien, rápido y sin fallo. Joyce plantea lo contrario. El error puede ser fértil. Una equivocación puede revelar una posibilidad que no estaba prevista, una asociación inesperada, una forma nueva de mirar.

Hallazgos que nacen de un fallo

En literatura, esto resulta especialmente claro. Muchos hallazgos creativos nacen de una ruptura: una palabra mal colocada, una estructura que no encaja, una voz que se sale del molde. Donde otros ven defecto, Joyce veía una grieta por la que podía entrar algo distinto.

También hay una lectura vital. Equivocarse obliga a detenerse, corregir, comprender y probar otra vía. No garantiza el descubrimiento, pero lo hace posible. Quien nunca se sale del camino difícilmente encuentra algo que no estuviera ya marcado.

La cita resume muy bien su forma de entender la creación: no como una ruta limpia hacia la perfección, sino como una exploración llena de tanteos, tropiezos y hallazgos.

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Más de ochenta años después de su muerte, Joyce sigue incomodando por la misma razón por la que sigue vivo: porque no escribió para confirmar lo conocido, sino para empujar el lenguaje hasta el límite. Y ahí, en ese territorio incierto, el error deja de ser un enemigo y empieza a parecerse mucho a una posibilidad.

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