Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 12 de mayo de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 12 de mayo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 04, 26, 32, 35 y 36 y las estrellas 07 y 5.
El código del Millón ha sido el BZN58201.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
- Huelga de profesores en Alicante en directo: los docentes inician un paro sin precedentes con 66.000 profesionales llamados a la convocatoria
- Un proyecto científico erradica casi 6.000 erizos de mar en aguas de Mallorca para proteger una especie de alga
- Varios ciudadanos reducen a un ladrón al intentar robar dos motos a sus dueños en un semáforo de Alicante
- Carmen Herrero (economista): 'España tiene un problema muy importante de salarios
- William Faulkner, escritor: 'Algunas personas son amables sólo porque no se atreven a ser de otra forma
- Declarado un incendio en la fábrica de tejas La Escandella de Agost
- Retenciones en la N-332 en Torrevieja (como casi siempre) y la A-70 se atasca hacia Valencia en una mañana complicada en Alicante