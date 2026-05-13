Ya está en vigor: la DGT confirma las balizas v-16 homologadas con las que evitarás multas de 200 euros

Si a día de hoy no sabes que los triángulos no son válidos para señalizar un accidente o una emergencia, tienes un problema. Desde el 1 de enero de 2026 las balizas v-16 conectadas son el único elemento obligatorio para señalizar una avería o un accidente en la carretera.

Esta baliza debes llevarla en el interior del vehículo y su gran ventaja es que para colocarla no debes salir del coche, únicamente bajar la ventanilla y colocarla sobre el techo de tu coche, ya que tiene una base imantada. Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico (DGT) explicaba hace poco que una de las grandes ventajas de la baliza v-16 es que reduce el riesgo de atropello en las carreteras y aumenta la visibilidad del coche parado en las carreteras.

“No hay marcha atrás”, decía Navarro recientemente después de las muchas críticas que ha supuesto este cambio de elemento de seguridad. Y es que la propia DGT explicaba que la potente luz de la baliza puede verse a un kilómetro de distancia pero con algunas situaciones como cambio de rasante o curvas cerradas disminuía esta visibilidad.

Europa Press

Multas por no llevar la baliza v-16

Las balizas v-16 tienen que ser conectadas y homologadas, capaz de enviar de forma automática la ubicación de un vehículo inmovilizado a la plataforma DGT 3.0. La plataforma enviará la información del coche detenido a los navegadores del resto de coches para alertarles de la situación y se mostrará en los paneles informativos disponibles.

Según el RACE, no llevar una baliza v-16 conectada y homologada puede considerarse una infracción leve y la sanción es de 80 euros, 40 euros con pronto pago y no lleva pérdida de puntos en el carnet de conducir.

Igualmente, el RACE explica que “ si en una situación real utilizas un dispositivo no homologado o que no transmite correctamente la ubicación, podría entenderse que tu vehículo no está señalizado conforme a la normativa, y dar lugar a sanciones más graves que pueden alcanzar los 200 euros”.

Cuáles son las balizas oficiales confirmadas por la DG

Las únicas válidas son las que figuran en el listado oficial de balizas v-16 certificados publicado por la DGT. Este registro (que puedes consultar aquí) recoge marcas y modelos que han superado los requisitos técnicos exigidos y debe consultarse antes de comprar una baliza, porque no todas las luces v-16 del mercado sirven para circular legalmente.