Bión de Borístenes, filósofo cínico hedonista: “La avaricia es la metrópoli de todos los males”

Mucho antes de Wall Street, de las burbujas financieras o de los multimillonarios tecnológicos, el filósofo griego Bión de Borístenes ya había resumido una sospecha antigua sobre el ser humano: “La avaricia es la metrópoli de todos los males”.

La frase tiene algo más agresivo que la conocida idea de que “el dinero es la raíz de todos los males”. Bión no habla del dinero en sí, sino de la avaricia: el deseo insaciable de acumular, controlar y poseer más de lo necesario. Y la llama “metrópoli”, es decir, ciudad madre, origen de otras corrupciones.

No es casual que la sentencia venga de un filósofo cínico. Los cínicos desconfiaban del poder, del lujo y de las convenciones sociales. Defendían una vida austera y libre frente a la obsesión por el prestigio y la riqueza. Bión, famoso por su ironía y su tono provocador, convirtió esa crítica en una de sus marcas personales.

La frase ha sobrevivido gracias a referencias conservadas por autores posteriores, especialmente en recopilaciones de Estobeo, uno de los grandes compiladores de textos de la Antigüedad. Como ocurre con muchas citas clásicas, la traducción exacta puede variar según la edición, pero la idea central permanece intacta.

El disfraz del ansia por acumular

Lo llamativo es hasta qué punto encaja en el presente. En una época marcada por la especulación financiera, la cultura del éxito permanente y la acumulación convertida casi en virtud moral, la reflexión de Bión suena menos arqueológica de lo que parece.

Porque la avaricia rara vez se presenta como avaricia. Suele disfrazarse de ambición, crecimiento, competitividad o “mentalidad ganadora”. Ahí está parte de la fuerza de la frase: obliga a preguntarse cuándo el deseo legítimo de prosperar cruza la línea y empieza a devorar todo lo demás.

Bión no atacaba sólo a los ricos. Atacaba una lógica humana: la idea de que nunca es suficiente. Para los cínicos, esa ansiedad constante hacía imposible la libertad interior. Quien siempre necesita más termina dependiendo de aquello que cree poseer.

Más de dos mil años después, la frase sigue circulando porque toca una intuición incómoda: muchas de las grandes crisis humanas —corrupción, explotación, fraudes o guerras económicas— no nacen de la necesidad, sino de la incapacidad de poner límites al deseo de acumular.