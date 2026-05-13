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Confirmado por la DGT: puedes renovar el carnet de conducir aunque ya esté caducado y evitar una multa

Tráfico recuerda que no hace falta volver a examinarse, pero advierte de que no se puede conducir con el permiso caducado

Confirmado por la DGT: así puedes renovar el carnet de conducir aunque ya esté caducado

Confirmado por la DGT: así puedes renovar el carnet de conducir aunque ya esté caducado

La DGT apuesta por proyectos de uso compartido de vehículos / Europa Press

Patricia Páramo

Tener el carnet de conducir en regla es una obligación básica para cualquier conductor. No basta con haber aprobado el examen en su día ni con conservar físicamente el permiso en la cartera o en la aplicación miDGT: el documento tiene una fecha de validez y, una vez superada, deja de habilitar para ponerse al volante. Circular con el permiso caducado puede convertirse en un problema si hay un control, un accidente o cualquier comprobación administrativa.

Por eso conviene revisar la fecha de caducidad antes de que llegue el vencimiento. La Dirección General de Tráfico permite renovar el permiso durante los tres meses anteriores a su caducidad y aclara que adelantar el trámite no hace perder días de validez, porque la nueva prórroga empieza a contar desde la fecha en la que expiraba el permiso anterior. La clave es no esperar a necesitar el coche para descubrir que el carnet ya no está vigente.

Carnet de conducir caducado

La DGT confirma que, si el permiso de conducir está próximo a caducar o ya ha caducado, puede renovarse “sin necesidad de tener que volverte a examinar”. Es decir, que un carnet caducado no obliga a repetir las pruebas teóricas ni prácticas. Ahora bien, Tráfico insiste en una advertencia importante: aunque se pueda renovar después del vencimiento, no se puede conducir mientras el permiso esté caducado.

Renovar el carnet de conducir

El trámite puede realizarse por varias vías. La opción más sencilla para la mayoría de conductores es acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado. En estos centros se puede completar la renovación sin pasar por una oficina de Tráfico, ya que realizan el reconocimiento médico, tramitan el informe de aptitud psicofísica y remiten la solicitud. La propia DGT señala que en estos centros autorizados se puede hacer la renovación del permiso y obtener los reconocimientos médicos necesarios.

También es posible renovar el carnet en una Jefatura Provincial de Tráfico. En ese caso, hay que presentar la solicitud en impreso oficial, abonar la tasa correspondiente, aportar el informe telemático de aptitud psicofísica expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores, entregar una fotografía actual en color de tamaño carnet, de 32 por 26 milímetros, y firmar el talón foto. Para acudir a una jefatura es necesario pedir cita previa a través de la web de la DGT o llamando al 060.

¿Qué es y cómo se solicita el carnet de conducir internacional?

Confirmado por la DGT: así puedes renovar el carnet de conducir aunque ya esté caducado / INFORMACIÓN

La tercera vía está pensada para quienes se encuentran fuera de España. La renovación desde el extranjero puede gestionarse a través de embajadas o consulados. En este caso, se debe aportar el justificante del pago de la tasa a Tráfico, un informe de aptitud psicofísica expedido por un médico del país en el que se encuentre el conductor y validado por la representación diplomática española, además del talón foto cumplimentado y firmado.

Qué documentación aportar

La documentación cambia ligeramente según el canal elegido, pero hay elementos comunes: identificación en vigor, reconocimiento psicofísico y pago de la tasa cuando proceda. Según la información publicada por la DGT, para renovar el permiso se requiere DNI, pasaporte o tarjeta de residencia en vigor, informe de aptitud psicofísica de un centro autorizado, justificante del pago de la tasa correspondiente y fotografía actual. La tasa asciende a 24,58 euros, aunque el trámite es gratuito para los mayores de 70 años.

Una vez iniciado el trámite, el conductor no queda necesariamente sin documento durante la espera. La DGT explica que, tras renovar o solicitar un duplicado, se entrega un permiso provisional válido para conducir dentro de España durante seis meses. Ese justificante permite circular en territorio nacional mientras llega el permiso definitivo. Si el conductor necesita conducir fuera de España, deberá solicitar el permiso internacional, ya que el provisional no tiene la misma utilidad en el extranjero.

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Diferencia entre renovación y duplicado

Otro detalle importante es distinguir entre renovación y duplicado. Si el carnet se ha perdido, ha sido robado o está deteriorado, se puede pedir un duplicado, pero solo si el permiso todavía está en vigor. Si el documento ya ha caducado, no corresponde pedir una copia, sino renovar el permiso. La DGT lo explica de forma clara: el duplicado mantiene la fecha de validez del permiso original, mientras que la renovación amplía la vigencia tras superar el reconocimiento correspondiente.

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