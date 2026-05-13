El fármaco risankizumab se asocia con una mejora en los pacientes con psoriasis

La farmacéutica AbbVie ha presentado nuevos datos de práctica clínica real que muestran una asociación entre el fármaco risankizumab, de nombre comercial 'Skyrizi', y un menor riesgo de desarrollar artritis psoriásica a tres años en pacientes con psoriasis, en comparación con otros tratamientos. La artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria, sistémica y heterogénea, en la que el sistema inmune del cuerpo ataca por error el tejido sano de la piel y las articulaciones,

Los resultados del estudio se han presentado en el Spring Symposium 2026 de la Academia Europea de Dermatología y Venereología (EADV, por sus siglas en inglés), celebrado en Atenas (Grecia) del 7 al 9 de mayo. El análisis incluyó a 20.511 pacientes con psoriasis sin tratamiento previo con inmunomoduladores dirigidos -medicamentos avanzados, principalmente fármacos biológicos y pequeñas moléculas, diseñados para bloquear vías específicas del sistema inmunológico que causan la inflamación y el crecimiento acelerado de las células de la piel- con el objetivo de comparar el riesgo de desarrollar artritis psoriásica entre los pacientes tratados con el medicamento de AbbVie y aquellos tratados con otros tratamientos biológicos.

Impacto importante

Los resultados, avanza la farmacéutica, pusieron de manifiesto que los pacientes tratados con este medicamento presentaron la tasa bruta de incidencia de artritis psoriásica más baja entre los tratamientos evaluados: 3,89 eventos por 100 pacientes/año, en comparación con el resto de los tratamientos inmunomoduladores dirigidos evaluados y que el riesgo de desarrollar la enfermedad fue "significativamente mayor" con los demás tratamientos analizados.

Según el doctor Josep Riera, dermatólogo en el Hospital Clínic de Barcelona, aproximadamente uno de cada tres pacientes con psoriasis puede llegar a desarrollar artritis psoriásica, "una manifestación que puede tener un impacto importante en su calidad de vida".

Los datos de práctica clínica real, extraídos de la base de datos Merative MarketScan, "son especialmente relevantes para seguir avanzando en un manejo más integral del paciente con psoriasis". El tratamiento que se elige para tratar la enfermedad puede tener impacto en el desarrollo o no de artritis psoriásica, apunta el doctor Riera. Además, el experto subraya que "los análisis de sensibilidad realizados a 3, 6 y 12 meses mostraron resultados consistentes, lo que refuerza la solidez de los hallazgos observados en este análisis".

250.000 españoles

La artritis psoriásica es una dolencia inflamatoria, sistémica y heterogénea, en la que el sistema inmune del cuerpo ataca por error el tejido sano de la piel y las articulaciones. Se estima que afecta a unas 250.000 personas en España y aproximadamente al 30% de los pacientes con psoriasis. Concretamente, detallan los expertos, se trata de una patología crónica no contagiosa que afecta a las articulaciones (zona de unión entre dos huesos) y/o entesis (zonas del ligamento y tendón que se fijan al hueso).

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El fármaco risankizumab, concluye la compañía, ya está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave que han tenido una respuesta inadecuada, han perdido respuesta o han sido intolerantes al tratamiento convencional o a un fármaco biológico; para enfermedad de Crohn o para el tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a grave en adultos que sean candidatos a tratamiento sistémico.