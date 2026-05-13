Los médicos y enfermeros coinciden: “Descansar de más también enferma”

Descansar es necesario cuando el cuerpo atraviesa una enfermedad, una cirugía o una lesión. Pero quedarse inmóvil más tiempo del indicado no siempre protege: a veces retrasa la recuperación. La medicina lleva años corrigiendo una idea muy instalada en casa y en los hospitales: reposo no significa cama absoluta.

La enfermera Yesenia Lizeth Quintero Perea lo resume con claridad: “El reposo es terapéutico cuando está indicado para estabilizar al paciente, por ejemplo, en una fase aguda con dolor intenso, fiebre alta o riesgo de complicación inmediata”. Pero esa indicación tiene límites: “Cuando la persona ya está hemodinámicamente estable y sigue en cama sin una razón clínica clara, el reposo empieza a volverse un riesgo, porque el cuerpo está diseñado para moverse”.

El deterioro puede empezar antes de lo que mucha gente imagina. Johns Hopkins Medicine advierte en sus materiales sobre movilidad hospitalaria que “bed rest is bad” y cifra la pérdida de masa muscular durante el reposo en cama en torno al 1,5%-2% por día. También señala un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica y complicaciones respiratorias como atelectasias que pueden favorecer neumonías.

La inmovilidad prolongada afecta a músculos, circulación, equilibrio y capacidad funcional. Una revisión clásica sobre complicaciones del reposo prolongado concluye que la inmovilización “inevitablemente” conduce a problemas y que estos son mucho más fáciles de prevenir que de tratar: pérdida de fuerza y resistencia muscular, contracturas, osteoporosis por desuso y complicaciones cardiovasculares.

El caso del dolor lumbar

Por eso muchas recomendaciones médicas actuales ya no apuestan por el reposo absoluto salvo indicación expresa. En dolor lumbar, por ejemplo, el consejo ha cambiado de forma radical. El NHS británico señala que mantenerse activo y continuar con las actividades habituales suele ayudar a la recuperación. La guía de Dudley Group NHS Foundation Trust lo formula así: “Ya no se recomienda el reposo en cama”, porque la columna necesita movimiento para mejorar.

El reposo en cama no es un tratamiento eficaz y puede retrasar la recuperación en el dolor lumbar. / JComp. Freepik.

La evidencia va en la misma línea: una revisión sistemática sobre dolor lumbar agudo concluyó que el reposo en cama no es un tratamiento eficaz y puede retrasar la recuperación, mientras que aconsejar al paciente mantenerse activo favorece una vuelta más rápida al trabajo y reduce discapacidad crónica y recaídas.

El riesgo es mayor en adultos mayores o personas que salen de una hospitalización. Un editorial publicado en Age and Ageing advierte de los daños del reposo inapropiadamente prolongado y defiende la actividad y el ejercicio como herramientas clave para evitar el llamado desacondicionamiento, es decir, la pérdida de capacidad física tras periodos de inmovilidad.

Limitar el tiempo sedentario

La Organización Mundial de la Salud también insiste en limitar el tiempo sedentario y sustituirlo por actividad física de cualquier intensidad, incluso ligera, porque el beneficio no depende sólo del ejercicio intenso: moverse más durante el día también cuenta.

La clave está en distinguir entre reposo terapéutico y exceso de descanso. En una gripe fuerte, puede ser razonable bajar el ritmo, dormir más e hidratarse, pero no permanecer todo el día en cama si la persona puede levantarse. Tras una cirugía menor, caminar pronto —si el médico lo autoriza— ayuda a prevenir trombos y problemas respiratorios. En dolor de espalda, el movimiento progresivo suele ser mejor que varios días de cama.

Descansar de más también enferma: cuándo el reposo prolongado empieza a perjudicar la salud. / GRUPO EL CONSERJE

Quintero lo resume así: “El error frecuente es interpretar reposo como ‘no me puedo mover nada’ y prolongar el descanso más allá de lo indicado; eso termina retrasando la recuperación”.

La recomendación práctica no es forzar el cuerpo ni saltarse una incapacidad médica, sino preguntar con precisión: si el reposo debe ser absoluto o relativo, qué movimientos están permitidos, cada cuánto conviene cambiar de posición y cuándo empezar a caminar. Pausas suaves, cambios posturales, ejercicios indicados por fisioterapeutas o pequeñas caminatas autorizadas pueden formar parte de la recuperación.

Hay señales que obligan a consultar: falta de aire, dolor torácico, mareo intenso, hinchazón marcada de una pierna, empeoramiento general, fiebre persistente o dolor que aumenta al moverse. Pero fuera de esos casos, quedarse inmóvil por miedo puede salir caro. Descansar cura cuando está bien indicado; cuando se convierte en inmovilidad sin control, también puede enfermar.