La DGT multa con 600 euros y pérdida de puntos en el carnet de conducir si no respetas esta velocidad: España fue el primer país del mundo en implantarla

Pocos sabrán que en mayo de 2021 España se convirtió en el primer país del mundo en implantar de forma generalizada la limitación de 30 km/h en las calles de un único carril de circulación por sentido en las ciudades.

Esta medida surgió con el objetivo de reducir los fallecidos en accidentes de tráficos en las ciudades y de reducir el ruido y la contaminación. Unos objetivos que según la Dirección General de Tráfico (DGT), se han cumplido. En 2024 los atropellos mortales se redujeron casi un 5 % con respecto a 2019 y en 3 de cada 10 ciudades con más de 100.000 habitantes se ha reducido la siniestralidad en estos cinco años. Destacan los casos de Alcobendas, Alcorcón, Barakaldo, Dos Hermanas, Leganés, Mataró, Rivas-Vaciamadrid, Telde y Torrejón de Ardoz, que no registraron ninguna víctima mortal en sus calles en 2024.

El riesgo de tener un accidente se reduce al 10 %

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 30 km/h son la velocidad con la que pueden convivir todos los medios de desplazamientos en las ciudades y se reduce el porcentaje de sufrir un accidente y su gravedad. Así, a 50 km/h la probabilidad de fallecer en un siniestro de tráfico es del 80%, mientras que a 30 km/h, se reduce al 10%.

Esta medida forma parte del modelo que dice que el 20% de la longitud de las calles de las ciudades soporta el 80% del tráfico urbano. Estas vías son las de entrada y salida de la ciudad y las que enlazan los nudos de distribución entre los barrios, que deben estar blindadas a 50 km/h para garantizar la necesaria fluidez circulatoria. Fuera de esta red, queda el 80% de la longitud de las calles que solo soportan el 20% del tráfico. Estas vías son las que se utilizan para salir o llegar a destino y donde entra el calmado del tráfico a 30 km/h.

Multas por exceder los 30 km/h

La DGT cuenta con tres tipos de infracciones que califica de la siguiente forma:

Leves: multa de hasta 100 euros sin pérdida de puntos en el carnet de conducir

multa de hasta 100 euros sin pérdida de puntos en el carnet de conducir Graves : multa de 200 euros y algunas con pérdida de puntos en el carnet de conducir

: multa de 200 euros y algunas con pérdida de puntos en el carnet de conducir Muy graves: multa de 500 euros y pérdida de puntos en el carnet de conducir

De entre las principales infracciones que se cometen al volante, el exceso de velocidad suele ser de las más habituales. Este tipo de infracciones se consideran graves o muy graves dependiendo de en cuánto se exceda la velocidad indicada en la vía. Lo mismo pasa con la retirada de puntos del carnet de conducir.

Tabla de multas por exceso de velocidad de la DGT / DGT

Así pues, si nos fijamos en la tabla relativa al exceso de velocidad y vemos la relacionada con los 30 km/h vemos que la multa puede llegar a los 600 euros y la retirada de hasta 6 puntos del carnet. Así quedarían las multas y la pérdida de puntos en una vía con un máximo de 30 km/h: