El origen de “esto es Jauja”: el lugar que se convirtió en sinónimo de abundancia y vida fácil

“Esto es Jauja” se dice cuando algo parece demasiado cómodo, ventajoso o abundante. Un trabajo con muchas facilidades, una situación sin apenas esfuerzo, una ganga inesperada o una vida sin apuros pueden resumirse con esa frase: esto es Jauja.

El origen más aceptado remite a Jauja, una ciudad del actual Perú situada en el valle del Mantaro. Durante la conquista española, el lugar llamó la atención por la fertilidad de sus tierras, su clima benigno y la abundancia de recursos naturales, con minas de metales preciosos. Para los recién llegados, especialmente después de travesías duras y episodios de hambre o enfermedad, Jauja aparecía como un enclave casi privilegiado.

La ciudad tuvo además un papel histórico relevante: fue fundada por Francisco Pizarro en 1534 como una de las primeras capitales españolas en el territorio peruano, antes de que Lima asumiera ese papel. Su fama de lugar fértil y saludable ayudó a que el nombre empezara a circular en España asociado a la prosperidad.

Pero la expresión no se explica sólo por la geografía. Con el paso del tiempo, Jauja se mezcló en el imaginario popular con una tradición europea más antigua: la del país de Cucaña, una tierra fantástica donde no hacía falta trabajar, la comida abundaba y todo parecía disponible sin esfuerzo. En España, esa idea acabó encontrando en Jauja un nombre sonoro, lejano y cargado de promesas.

Abundancia por doquier

Así nació la expresión “esto es Jauja”: no tanto como una descripción literal de la ciudad peruana, sino como símbolo de un lugar donde todo resulta fácil, generoso o excesivamente favorable.

La frase conserva hoy un matiz irónico. Rara vez se usa de forma neutra. Cuando alguien dice “esto es Jauja”, suele estar señalando que una situación parece demasiado cómoda, que alguien se está aprovechando o que se han relajado demasiado las exigencias.

También puede funcionar como advertencia: no todo puede ser gratis, no todo puede ser fácil, no todo puede resolverse sin coste.

Lo curioso es que la Jauja real y la Jauja imaginaria acabaron separándose. Una es una ciudad peruana con historia propia. La otra es una construcción cultural española: un territorio verbal de abundancia, exceso y vida sin esfuerzo.

Cinco siglos después, la expresión sigue viva porque resume una fantasía muy humana: encontrar un lugar —o una situación— donde la vida deje de exigir tanto.