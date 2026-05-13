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REUNIÓN DE MINISTROS

Los pasajeros del MV Hondius que no hayan sido evacuados a sus países de origen harán cuarentena en Países Bajos

Encuentro de los ministros de Sanidad y secretarios de Estado de los países europeos implicados en la crisis del hantavirus

Países Bajos espera recibir al crucero entre el domingo y el lunes: a la tripulación se le hará una PCR al llegar

El crucero 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla.

El crucero 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla. / Europa Press Canarias

Nieves Salinas

Nieves Salinas

Ministros de Sanidad y secretarios de Estado de todos los países europeos implicados en la crisis del hantavirus han participado esta tarde en una reunión en la que se ha abordado la situación de los ciudadanos evacuados del crucero MV Hondius y el seguimiento de los contactos del avión de Johannesburgo (Sudáfrica). Según informa el Ministerio de Sanidad, Países Bajos ha informado que espera recibir el barco entre el domingo y el lunes.

A la tripulación se le hará una PCR al llegar y a la semana de la cuarentena, al igual que en España. Las autoridades sanitarias han asegurado en el encuentro que la cuarentena se hará en Países Bajos para todas las nacionalidades que no recojan a sus contactos. 

El MV Hondius zarpó el lunes rumbo a Países Bajos, después de que se hubiera completado en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) el desembarco de los últimos 28 pasajeros que seguían a bordo. En el navío permanecen únicamente los miembros de la tripulación y dos expertos del instituto de salud neerlandés (27 personas), quienes continúan la ruta hacia el puerto de Róterdam.

Seguimiento de casos

En la reunión celebrada este miércoles, cada país ha reportado sus casos y sus contactos y el seguimiento de los mismos. Han participado, detalla el ministerio, Francia, Eslovenia, Malta, Bulgaria, Finlandia, Luxemburgo, Eslovaquia, Portugal, Croacia, Dinamarca, Austria, Reino Unido y representantes del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y la Comisión Europea.

Precisamente este miércoles, el ECDC ha descartado que el hantavirus causante del brote en el 'MV Hondius' haya mutado y ha asegurado que la información disponible apunta que el virus está actuando como lo hace normalmente en las regiones en las que circula.

Más cooperación

También este miércoles, el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Josef Síkela, ha avisado de que el brote de hantavirus en el crucero que obligó al desembarco de los pacientes desde Canarias es una señal de que los brotes de enfermedades son cada vez "más frecuentes e intensos", por lo que es necesario avanzar hacia una mayor cooperación sanitaria entre Estados miembro y países terceros para atajar potenciales crisis futuras.

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"El brote de hantavirus de la semana pasada en un crucero en el Atlántico nos recuerda nuestra vulnerabilidad en lo que a salud se refiere", ha argumentado Síkela en una rueda de prensa en Bruselas para presentar los detalles de su propuesta de 'hoja de ruta' para potenciar la capacidad de resistencia a nivel global ante emergencias sanitarias.

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