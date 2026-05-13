La psicología dice que quienes acercan el mando a distancia a la tele o aprietan el botón con más fuerza como si eso ayudara están aplicando una lógica intuitiva de control

Acercar el mando a distancia a la televisión o apretar el botón con más fuerza como si eso fuera a darle más intensidad a la señal es uno de esos gestos domésticos que casi todo el mundo ha hecho alguna vez. La escena es familiar: el botón no responde, la televisión no cambia de canal y, sin pensarlo demasiado, estiramos el brazo, apuntamos mejor o incluso nos levantamos del sofá para acercarnos un poco más.

No siempre es irracional. A veces funciona porque el mando tiene poca batería, hay un obstáculo entre el emisor y el receptor o el ángulo no es bueno. Pero la psicología también ayuda a explicar por qué repetimos ese gesto incluso cuando sospechamos que no va a cambiar gran cosa.

El fondo está en la sensación de control. Cuando una acción falla, el cerebro intenta ajustar alguna variable visible: la distancia, la dirección, la presión sobre el botón o el número de intentos. Es una forma intuitiva de decir: “algo puedo hacer”.

Ese impulso aparece en muchas situaciones cotidianas. Pulsamos varias veces el botón del ascensor, soplamos un cartucho o un cable, movemos el ratón más fuerte cuando el ordenador se queda congelado o damos pequeños golpes a un aparato que no responde. No siempre hay una lógica técnica clara, pero sí una lógica psicológica: transformar la frustración en acción.

Acercar el mando también se relaciona con el aprendizaje por experiencia. En algún momento, el gesto pudo funcionar: quizá el mando estaba mal orientado, la pila estaba débil o había un mueble bloqueando la señal. El cerebro registra esa pequeña victoria y la convierte en solución disponible para el futuro.

Además, muchas personas no saben exactamente cómo funciona el dispositivo, pero sí entienden una regla básica del mundo físico: cuanto más cerca, más probable parece que algo llegue. Esa intuición sirve para la voz, la luz, el calor o una pelota. Por eso la aplicamos también a señales invisibles, aunque el funcionamiento real sea más complejo.

La clave no es que la persona crea ingenuamente que el mando “tiene más potencia” al acercarlo. A menudo sabe que el gesto es un poco absurdo. Pero en momentos de pequeña frustración, el cerebro prefiere probar una acción sencilla antes que aceptar que no controla la situación.

En el fondo, ese movimiento dice mucho de cómo funcionamos: necesitamos sentir que intervenimos, incluso en problemas mínimos. Acercar el mando no es sólo intentar cambiar de canal; es una manera rápida, casi automática, de recuperar autoridad sobre un objeto que acaba de ignorarnos.