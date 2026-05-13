Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado tercera PCR hantavirusInvestigación Vito QuilesBuscan personas agredieron ladrónCarlos Baño comisión DiputaciónCoste huelga docenteSecretario comisión Les NausDirecto Betis - Elche
instagramlinkedin

En Directo

Brote vírico

Última hora del brote de Hantavirus, en directo | Uno de los franceses repatriados presenta síntomas de hantavirus durante el vuelo a París

El español que ha dado positivo en hantavirus tiene síntomas, pero permanece estable y sin empeoramiento clínico

Llegada del crucero MV Hondius a Tenerife, en directo / Redacción

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Javier Quintana

Madrid

Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents