Esto dice la psicología sobre la gente que baja el volumen de la radio del coche para aparcar mejor
La explicación está en la carga cognitiva y también influye el efecto de “interferencia”
Bajar el volumen de la radio para aparcar no es una manía absurda. Es una forma intuitiva de liberar recursos mentales. Cuando una maniobra exige precisión —mirar retrovisores, calcular distancias, controlar pedales y vigilar peatones— el cerebro reduce distracciones para concentrarse mejor.
La explicación está en la carga cognitiva. Aunque aparcar parezca una acción rutinaria, combina atención visual, memoria espacial, coordinación motora y toma rápida de decisiones. Si además hay música, voces o una conversación de fondo, el cerebro tiene que repartir su capacidad entre más estímulos.
Por eso muchas personas bajan la radio sin pensarlo: no necesitan silencio absoluto, necesitan menos ruido mental.
Psicología de la atención
La psicología de la atención explica que no procesamos todos los estímulos con la misma profundidad al mismo tiempo. Cuando una tarea se vuelve más difícil, el cerebro prioriza lo importante y bloquea o reduce lo secundario. Aparcar bien, en ese momento, pesa más que escuchar una canción o una tertulia.
También influye el efecto de “interferencia”. El sonido no impide ver, pero sí puede competir por la atención. Una voz en la radio, por ejemplo, exige procesamiento lingüístico; el cerebro intenta entender palabras mientras calcula si el coche cabe en un hueco estrecho. Esa competencia puede resultar molesta aunque no seamos plenamente conscientes.
La escena es tan común porque revela algo muy humano: creemos que hacemos varias cosas a la vez, pero muchas veces sólo alternamos la atención entre ellas. Cuando la maniobra se complica, apagamos una parte del entorno para sentir que recuperamos control.
Bajar el volumen para aparcar, en realidad, es una pequeña estrategia de autorregulación. No significa que la persona no sepa conducir. Significa que su cerebro está haciendo exactamente lo que debe: quitar ruido para afinar el cálculo.
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