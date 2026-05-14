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Jenócrates, filósofo griego: “Me he arrepentido muchas veces de haber hablado; jamás de haber callado”

El discípulo de Platón defendía el valor del silencio y la prudencia siglos antes de las redes sociales y la opinión permanente

Jenócrates, filósofo griego: “Me he arrepentido muchas veces de haber hablado; jamás de haber callado”

Jenócrates, filósofo griego: “Me he arrepentido muchas veces de haber hablado; jamás de haber callado” / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

J. A. Giménez

Mucho antes de internet, de los tertulianos y de las redes sociales convertidas en megáfonos constantes, Jenócrates ya había dejado una advertencia sobre el exceso de palabras: “Me he arrepentido muchas veces de haber hablado; jamás de haber callado”.

La frase, atribuida al filósofo griego del siglo IV a. C. y transmitida por la tradición clásica recogida por Diógenes Laercio, resume una idea que hoy suena casi contracultural: callar también puede ser una forma de inteligencia.

Jenócrates fue discípulo de Platón y uno de los sucesores de la Academia ateniense. Tenía fama de austero, severo y extremadamente disciplinado. Los autores antiguos lo describen como un hombre poco dado a la grandilocuencia y muy atento al control de sí mismo, algo que encaja plenamente con la sentencia.

La importancia de reflexionar

La reflexión no defiende el silencio cobarde ni la pasividad. Va dirigida contra otro impulso mucho más humano: hablar demasiado rápido, opinar sin pensar o dejarse arrastrar por la necesidad de intervenir constantemente.

La frase conserva fuerza porque toca una experiencia universal. Mucha gente recuerda conversaciones, discusiones o mensajes enviados en un mal momento de los que luego se arrepiente. En cambio, pocas veces el remordimiento aparece por haber guardado silencio unos minutos más.

El pensamiento clásico griego concedía enorme importancia al dominio de la palabra. Hablar bien era una virtud, pero saber cuándo no hablar también lo era. Jenócrates parece apuntar precisamente a esa diferencia.

Hoy la idea resulta especialmente incómoda. Vivimos en una cultura donde casi todo empuja a reaccionar inmediatamente: comentar, publicar, responder o posicionarse. El silencio suele interpretarse como debilidad, falta de carácter o ausencia de opinión.

Pero la frase plantea lo contrario: quizá el problema no sea callar demasiado, sino hablar demasiado pronto.

La vigencia de la sentencia también tiene algo psicológico. Muchas decisiones impulsivas nacen del deseo de aliviar tensión inmediata: responder enfadado, justificarse, discutir o intentar tener la última palabra. El silencio, en cambio, exige más control emocional del que parece.

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Más de dos mil años después, la advertencia de Jenócrates sigue funcionando porque señala algo difícil de aceptar en una época saturada de ruido: no todo pensamiento necesita convertirse automáticamente en palabras.

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