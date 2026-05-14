José Pedro Martínez Tormo, director del Colegio CEU Jesús María Alicante: "Educar no es solo enseñar contenidos, sino acompañar a los alumnos en su crecimiento personal, social y emocional".

¿Cuál es el papel de los colegios CEU en la formación integral en esta región?

Los colegios CEU desempeñan un papel relevante en la formación integral de los jóvenes en la Comunidad Valenciana a través de un modelo educativo que va más allá del rendimiento académico y sitúa a la persona en el centro del proceso educativo. Su propuesta se articula en torno a la búsqueda de la excelencia académica, entendida como el desarrollo del talento y el esfuerzo personal, junto con una educación en valores y virtudes que contribuye a la madurez humana y ética del alumnado. A ello se suma un acompañamiento personal y una orientación constante, que permiten atender las necesidades individuales de cada estudiante en las distintas etapas de su crecimiento, así como un firme compromiso social, orientado a fomentar una actitud solidaria y responsable. En conjunto, los colegios CEU actúan como agentes educativos que contribuyen a la formación de personas íntegras, críticas y comprometidas, combinando tradición educativa, innovación pedagógica e identidad propia. Su impacto trasciende el ámbito escolar y se proyecta en la construcción de una sociedad más culta, solidaria y responsable.

¿Qué tipo de proyecto educativo ofrece el CEU en sus centros escolares de la zona?

El CEU ofrece en sus centros escolares de la Comunidad Valenciana un proyecto educativo integral, exigente e innovador, basado en el humanismo cristiano, que busca formar personas competentes, libres, responsables y comprometidas con la sociedad. No se trata solo de preparar buenos estudiantes, sino de educar personas con criterio, valores y vocación de servicio.

¿Qué valores diferenciales buscan las familias cuando eligen un colegio CEU?

Las familias que eligen un colegio CEU buscan un proyecto educativo con identidad, que vaya más allá del rendimiento académico y apueste por la formación integral de la persona. Valoran especialmente una educación que combine exigencia académica equilibrada con acompañamiento personal, ayudando a cada alumno a crecer con autonomía, responsabilidad y criterio propio. Respetando los tiempos de cada uno. Un elemento diferencial es la educación en valores, clara y coherente, que se vive en el día a día del centro y promueve el respeto, el esfuerzo, la solidaridad y el compromiso social. A ello se suma un clima educativo seguro y cuidado, donde se previene activamente el acoso, se fomenta la convivencia positiva y los alumnos se sienten conocidos, acompañados y protegidos. Las familias también aprecian la innovación pedagógica con sentido, basada en metodologías activas, aprendizaje significativo y uso responsable de la tecnología, así como una proyección internacional sólida, con el Bachillerato Internacional como bandera, ya sea en las etapas de primaria como en bachillerato, lo que da al alumno la capacidad de estudiar en cualquier universidad del mundo. En conjunto, buscan un colegio que prepare a sus hijos para el futuro, no solo para llegar lejos académicamente, sino para sean personas responsables y autónomas.

¿Cómo se trabaja la formación integral del alumno más allá de lo académico?

En un contexto educativo cada vez más centrado en los resultados académicos, los colegios CEU defienden una idea clara: educar no es solo enseñar contenidos, sino acompañar a los alumnos en su crecimiento personal, social y emocional. Su propuesta educativa apuesta de manera decidida por la formación integral del alumno, entendida como el desarrollo equilibrado de todas las dimensiones de la persona. Más allá del aula, la acción tutorial y el acompañamiento personal ocupan un lugar central en la vida escolar. Cada alumno es conocido, seguido y orientado de forma cercana, en colaboración constante con las familias. Este seguimiento permite atender no solo las necesidades académicas, sino también el bienestar emocional, la madurez personal y la orientación vocacional. El respeto, el esfuerzo, la responsabilidad, la solidaridad y el compromiso social se trabajan de forma transversal y cotidiana, integrados en la convivencia, las normas del centro y las actividades complementarias. No se trata de valores teóricos, sino de experiencias que ayudan al alumno a formar criterio y a situarse de manera responsable en la sociedad y transformarla positivamente.

¿Qué importancia tiene la relación entre colegio y familias en el día a día educativo?

La relación entre el colegio y las familias es un elemento clave en el día a día educativo, puesto que entendemos la educación como una tarea compartida. No se trata de una colaboración puntual, sino de una alianza educativa estable, basada en la confianza, la comunicación y la corresponsabilidad. A mí me gusta decir que compartimos la misma mirada hacia el alumno. En primer lugar, la implicación de las familias refuerza la coherencia educativa. Cuando colegio y familia comparten criterios, valores y expectativas, el alumno percibe un mensaje claro y unitario, lo que favorece su estabilidad emocional, su sentido de la responsabilidad y su madurez personal. Esta coherencia es fundamental para educar en hábitos, actitudes y valores, más allá de los contenidos académicos. Además, una relación fluida con las familias permite un mejor acompañamiento personal del alumno. La colaboración con las familias también contribuye a crear un clima educativo seguro y cercano. La confianza mutua y la comunicación transparente fortalecen la convivencia, previenen conflictos y refuerzan el compromiso común con el bienestar de los alumnos. En definitiva, la relación entre colegio y familias no es un complemento, sino un pilar esencial del día a día educativo, imprescindible para lograr una educación verdaderamente integral y coherente.

¿Qué iniciativas destacaría en innovación educativa en la región?

En la Comunidad Valenciana, la innovación educativa se orienta principalmente hacia un aprendizaje más activo y competencial, en el que metodologías como el trabajo por proyectos, el aprendizaje cooperativo y los enfoques STEAM son el centro de la acción educativa. A esta línea se suma una clara apuesta por la internacionalización y el plurilingüismo, a través de programas bilingües, certificaciones externas y el Bachillerato Internacional, que prepara a los estudiantes para desenvolverse en un contexto global. Junto a ello, destaca una innovación que pone a la persona en el centro, integrando de forma pedagógica la tecnología, cuidando el bienestar emocional y la convivencia escolar, y desarrollando programas de prevención y educación emocional. Estas iniciativas se ven

reforzadas por la colaboración entre centros, universidades y entorno social, que permite compartir buenas prácticas y conectar la escuela con la realidad, logrando una innovación educativa con sentido, profundidad y continuidad.

¿Cómo se prepara al alumnado para las siguientes etapas educativas (ESO, Bachillerato, FP o universidad)?

La preparación del alumnado para las siguientes etapas educativas es un proceso progresivo y planificado, que va mucho más allá de la adquisición de contenidos. En los colegios trabajamos de forma integral para que cada alumno afronte el paso a ESO, Bachillerato, FP o universidad con madurez personal, hábitos de trabajo sólidos y una orientación clara. En primer lugar, se cuida especialmente el desarrollo de competencias clave desde las etapas tempranas: autonomía, responsabilidad, capacidad de organización, comunicación oral y escrita, pensamiento crítico y trabajo en equipo. Estas competencias son esenciales para adaptarse con éxito a entornos educativos cada vez más exigentes. La exigencia académica es gradual y se acompaña de hábitos de estudio estables y diversos métodos de aprendizaje que preparan al alumno para un mayor nivel de autonomía. La acción tutorial y la orientación académica y vocacional juegan un papel central. En las etapas superiores se refuerza la orientación hacia Bachillerato, FP o universidad mediante tutorías específicas, información académica, acompañamiento en la toma de decisiones y contacto con contextos reales del mundo universitario y profesional.

¿Qué mensaje trasladaría a las familias de la zona que están valorando cambiar o elegir colegio?

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A las familias que están valorando elegir o cambiar de colegio, les trasladaría un mensaje de cercanía, calma y esperanza. Elegir un centro educativo es una decisión profundamente importante, porque no solo afecta al presente de sus hijos, sino a la persona en la que se están convirtiendo. Es una decisión que puede durar unos quince años. Es normal tener dudas, hacerse preguntas y querer lo mejor para ellos. Les animaría a mirar más allá de los datos o de lo inmediato y a preguntarse cómo quieren que crezcan sus hijos como personas: si desean que se sientan conocidos, acompañados y valorados; si buscan un entorno donde se les exija, pero también se les cuide; donde aprendan, sí, pero también donde se sientan seguros, escuchados y capaces de confiar en sí mismos. Al final, lo que nosotros buscamos es que nuestros alumnos sientan su colegio como su casa.