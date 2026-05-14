La DGT lo confirma: las matrículas verdes que puedes ver en las carreteras españolas son legales

Puede que vayas conduciendo y te llame la atención una matrícula de color verde. ¿Son legales estas placas? ¿Qué coches pueden llevarlas?

En este artículo ya te hablamos de las matrículas rosas que podías encontrarte en las carreteras españolas, pero en este caso no son placas que emita la Dirección General de Tráfico (DGT), se trata de un elemento de Francia. En el país vecino las matrículas provisionales WW y W garage ahora usan un fondo rosa con caracteres negros.

Matrículas rosas temporales en vehículos franceses / INFORMACIÓN

En nuestro país también hay matrículas temporales para los coches y son de color verde. La DGT explica en su página web que puedes solicitar un permiso temporal de circulación de un vehículo y podrás circular con él con una matrícula verde. En este sentido, matiza que podrás circular por la vía pública en los siguientes casos:

Vehículos que aún no posean su matrícula definitiva.

Vehículos de importación en proceso de matriculación

Vehículos que se van a exportar a otros países

“En caso de no haber podido realizar la matriculación dentro del plazo de vigencia del permiso temporal por causas ajenas al interesado, tienes la posibilidad de prorrogar la validez de la matrícula temporal”, añade. Igualmente, la DGT recuerda que para poder circular con el vehículo es obligatorio que este esté asegurado y con la ITV al día.

Para poder solicitar esta placa verde hay que pagar la tasa 1.4 que asciende a 20,61 euros, mientras que la prórroga será gratuita siempre que se realice dentro del plazo de vigencia del permiso temporal.

Supuestos para solicitar la matrícula verde

Puedes solicitar la matrícula para coches pendientes de matriculación definitiva y tienen una validez de 60 días en estos casos:

Vehículos adquiridos en el extranjero sin matricular. Vehículos que se hayan adjudicado sin matricular, en subasta o por sentencia judicial. Vehículos que se hayan adquirido sin carrozar. Vehículos que se hayan adquirido con matrícula no española en España o en el extranjero.

También pueden solicitarlas los vehículos nuevos que se vayan a matricular en Canarias, Ceuta o Melilla y se hayan comprado en otra provincia. Así, se les concede un permiso temporal para que puedan circular hasta la provincia de destino con una validez de 10 días.

Por último, si quieres trasladar el vehículo a la Unión Europea o fuera de ella, “ previamente dado de baja por exportación, donde se volverá a matricular, con una validez de 60 días”, indica la DGT.