Los expertos en conducción coinciden: la multa por no llevar la baliza v-16 es de 80 euros pero puedes pagar la mitad

La baliza v-16 se ha convertido en el dispositivo indispensable para los conductores tras los cambios introducidos por la Dirección General de Tráfico (DGT). Este sistema sustituye a los tradicionales triángulos de emergencia y tiene como principal objetivo aumentar la seguridad en carretera y reducir los atropellos cuando un vehículo queda inmovilizado.

A partir del 1 de enero de 2026, es obligatorio que todos los vehículos tengan esta baliza que emite una luz que puede ser visible a un kilómetro de distancia. Cuando el vehículo sufre un accidente o se queda parado en la carretera el conductor, sin bajarse del coche, debe activar la baliza y colocarla sobre el techo del vehículo sacando el brazo por la ventanilla. Este elemento de seguridad cuenta con una potente base imantada para que la baliza se adhiera a la parte más alta del coche.

Balizas v-16 homologadas y conectadas

Desde el 1 de enero la DGT sólo considera válidas las balizas v-16 conectadas, es decir, aquellas capaces de enviar automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 cuando se activan. Otra de las principales ventajas es que al ponerse en contacto con este servicio el resto de conductores reciben un aviso sobre el vehículo inmovilizado a través de sus navegadores. Si el coche no cuenta con esta tecnología la información también estará visible en los paneles luminosos de la carretera ubicados por la zona.

Si quieres saber si tu baliza v-16 está entre las homologadas y conectadas con la DGT puedes consultar todos los modelos en esta página oficial del organismo.

Europa Press

Multas por no llevar la baliza v-16

La obligación de llevar una baliza v-16 homologada también trae consigo multas para quienes no cumplan la normativa. Desde la entrada en vigor definitiva del nuevo sistema en 2026, los conductores que no dispongan de una baliza conectada válida pueden enfrentarse a multas económicas durante los controles de tráfico o en caso de incidencia en carretera.

Tal y como explican los expertos del RACE y la DGT, no llevar la baliza v-16 conectada y homologada en el vehículo o usar un dispositivo que no cumpla con los requisitos técnicos exigidos tiene una multa de 80 euros. Esta sanción puede quedar en 40 euros si la abonas en pronto pago. Esta multa es la misma que si no llevabas los triángulos homologados y no supone una pérdida de puntos del carnet de conducir.

Además, los expertos del RACE explican que “si en una situación real utilizas un dispositivo no homologado o que no transmite correctamente la ubicación, podría entenderse que tu vehículo no está señalizado conforme a la normativa, y dar lugar a sanciones más graves que pueden alcanzar los 200 euros”.