Alertan de la presencia de listeria en un queso fresco de vaca vendido en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta alimentaria por la presencia de Listeria monocytogenes en un queso fresco de vaca de la marca Goya comercializado en España.

La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Aragón a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). El organismo recomienda a las personas que tengan en casa los productos afectados que se abstengan de consumirlos.

El producto implicado es:

Nombre: Queso Latino (Queso fresco de vaca)

Queso Latino (Queso fresco de vaca) Marca: Goya

Goya Formato: envase de plástico de 300 gramos

envase de plástico de 300 gramos Lotes afectados: 011056 (fecha de caducidad: 31/05/2026)

011056 (fecha de caducidad: 31/05/2026) 021046 (fecha de caducidad: 30/05/2026)

AESAN ha informado de que ya se ha comunicado la alerta a las comunidades autónomas para proceder a la retirada de los lotes afectados de los canales de comercialización.

La agencia recuerda que las personas que hayan consumido alguno de estos productos y presenten síntomas compatibles con listeriosis —como fiebre, vómitos o diarrea— deben acudir a un centro sanitario.

La advertencia es especialmente importante para mujeres embarazadas, uno de los grupos más vulnerables frente a la listeria. AESAN insiste en seguir las recomendaciones de higiene alimentaria durante el embarazo y evitar productos de riesgo biológico asociados a esta bacteria.

También se pide extremar las medidas de higiene en cocina para evitar contaminaciones cruzadas con otros alimentos almacenados en el frigorífico.

La listeriosis es una infección causada por la bacteria Listeria monocytogenes. Aunque en personas sanas puede provocar síntomas leves o incluso pasar desapercibida, en embarazadas, ancianos o personas inmunodeprimidas puede derivar en complicaciones graves.