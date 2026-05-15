Ya es oficial: las ayudas al carnet de conducir que debes revisar antes de apuntarte a la autoescuela

Sacarse el carnet de conducir se ha convertido en un gasto difícil de asumir para muchos jóvenes. Aunque cumplir 18 años sigue asociándose para una parte de la población con la posibilidad de ganar independencia, el precio del permiso B puede ser una barrera importante. Matrícula, clases teóricas, tasas, examen psicotécnico y, sobre todo, prácticas de conducción elevan la factura final. Según estimaciones recogidas por la OCU y otros comparadores del sector, el coste puede moverse habitualmente entre los 700 y los 1.500 euros, en función de la ciudad, la autoescuela, el número de clases y los intentos necesarios para aprobar. Por esta razón hay ayudas para aliviar parte del coste del carnet, aunque no todas sirven para el mismo tipo de permiso ni están disponibles todo el año.

Las becas para obtener el carnet de conducir dependen, en gran medida, de cada administración. Algunas proceden de ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas, mientras que otras están vinculadas a programas estatales de empleo o a iniciativas privadas impulsadas por fundaciones y empresas. La primera advertencia es importante: no existe una ayuda universal en España para que cualquier joven se saque gratis el carnet B. La mayoría de convocatorias son puntuales, tienen presupuesto limitado y exigen cumplir requisitos concretos, como estar empadronado en un municipio, tener una edad determinada, haber obtenido el permiso dentro de un plazo específico o presentar la solicitud a través de la sede electrónica correspondiente.

Ayudas para sacarse el carnet de conducir: quién puede pedirlas y dónde consultar las convocatorias / INFORMACIÓN

Ayudas en Alicante

En Alicante (y en el resto de la Comunidad Valenciana) las ayudas al carnet suelen tener un carácter municipal. Alicante ha concedido recientemente 50 ayudas de 200 euros para jóvenes que obtuvieron el carné de conducir durante el segundo semestre de 2025, con una dotación total de 10.000 euros. Según informó el Ayuntamiento, estas subvenciones están dirigidas a favorecer la emancipación de jóvenes empadronados en la ciudad de entre 15 y 30 años, y el consistorio trabaja en un nuevo paquete para cubrir el ejercicio de 2026, que se incluiría en los presupuestos municipales de 2027. Este tipo de programas no cubre todo el coste del carnet, pero puede ayudar a compensar parte de las prácticas, tasas o gastos asociados.

Ayudas estatales

A nivel estatal, también hay ayudas para quienes quieran dedicarse profesionalmente al transporte por carretera. El Ministerio de Transportes recoge subvenciones para la obtención de los permisos de conducción de las clases C y D, reguladas por el Real Decreto 1030/2025, de 12 de noviembre. Estas ayudas pueden alcanzar hasta 3.000 euros por persona y están pensadas para cubrir gastos relacionados con la formación, tasas, pruebas y expedición del permiso, siempre según las condiciones de la convocatoria. Para recibir el abono, el solicitante debe superar los exámenes después de haber presentado la solicitud.

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La recomendación para quienes busquen una ayuda es revisar primero qué tipo de carnet necesitan. Si se trata del permiso B, lo más práctico es consultar la web del ayuntamiento, la sede electrónica municipal, el boletín oficial provincial y las áreas de Juventud o Empleo. Si el objetivo es trabajar como conductor profesional, conviene mirar las convocatorias de la comunidad autónoma y las líneas estatales del Ministerio de Transportes. También existen préstamos sin intereses, programas privados y becas de fundaciones, aunque suelen tener plazas limitadas. En todos los casos, antes de pagar la autoescuela conviene comprobar los plazos, guardar facturas, conservar justificantes y confirmar si la ayuda exige haber aprobado el carnet dentro de un periodo concreto. El carnet sigue siendo caro, pero para algunos jóvenes y futuros profesionales estas convocatorias pueden reducir considerablemene la factura.