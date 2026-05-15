La DGT lo confirma: puedes llevar el carnet de conducir en el móvil pero te pueden multar si no puedes mostrarlo

Desde hace varios años la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene una aplicación móvil en el que puedes llevar tu documentación en formato digital y que tiene la misma validez que los documentos físicos en nuestro país.

En la app MiDGT puedes llevar tu carnet de conducir y el permiso de circulación del vehículo en formato digital y disponible para mostrarlo si las autoridades te lo requieren.

Recuerda que hay tres documentos que debes llevar sí o sí en el coche cuando conduzcas y para cualquier tipo de trayecto:

Permiso de conducir del conductor

Permiso de circulación del vehículo

Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV)

Desde 2008 no es obligatorio llevar en el coche la póliza del seguro ni el recibo del último pago.

Las multas por no poder mostrar el carnet de conducir

La normativa no exige que lleves tu carnet de conducir en formato físico, si no que puedas acreditar que disponen de un permiso de conducción válido y no caducado. El RACE concreta que no llevar encima tu permiso te pongan una multa, lo que debes hacer es que tienes un carnet de conducir válido, por lo que podrás hacerlo a través de MiDGT.

“La sanción aparece cuando no puedes demostrarlo en el momento del control”, afirma la RACE. Así pues, si los agentes te paran y no tienes batería en el móvil, la aplicación no se abre o no hay cobertura, te pueden multar. En concreto explica que si no llevas el carnet, pero los agentes pueden comprobar que tu permiso está en vigor, habrás cometido una infracción leve que supone una multa de unos 10 euros.

Pero si no pueden verificarlo, no llevas el carnet físico, no puedes mostrarlo a través de MiDGT o surgen dudas sobre su validez, la multa puede ascender hasta los 100 euros. Además, si se confirma que no dispones de un permiso de conducir válido (porque no te lo has sacado, lo has perdido o se te ha retirado), estás ante un delito contra la seguridad vial.

EL RACE también aclara que no es lo mismo no llevar el permiso de conducir que tenerlo caducado, ya que en este último extremo deja de ser válido y no está en vigor. En este caso la multa es de 200 euros y la pérdida de puntos.

Por último, debes tener en cuenta que la aplicación MiDGT sólo es válida en nuestro país. Si conduces más allá de nuestras fronteras deberás llevar el carnet en formato físico e, incluso, en algunos países deberás tener el permiso internacional.