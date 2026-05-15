Todo empezó antes de la pandemia (ahora medimos el tiempo con ella), cuando el doctor Jaime Merino ideó crear un museo pensando en los alumnos de Medicina. El proyecto le interesó al Colegio de Médicos de Alicante que le concedió la cesión del espacio. Tras el obligatorio parón sanitario retomó la iniciativa, dedicándose en cuerpo y alma, llamando (y casi persiguiendo) a médicos y hospitales para que donaran material para esta exposición permanente. Se sumó a la iniciativa Juan José Lobato, vocal de cultura del colegio, que fue el encargado de materializar un museo que acaba de abrir sus puertas. Como comentó el presidente del colegio, Hermann Schwarz, "más de cinco años para organizar, recoger, catalogar, en un inmenso trabajo, no solo piezas desde principios del siglo XX, sino también para crear un espacio dedicado a la memoria donde atisbar el valor intangible del humanismo médico".

El doctor Jaime Merino, impulsor del Museo de Medicina, escoltado por Ana Robles, Inma Moreno e Isabel Menaches. / INFORMACIÓN

Con la presencia del concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante, Luis Alfonso Morata, y del director territorial de Sanidad, Francisco Ponce, había cola a la puerta para conocer el museo. Por allí estaban Consa Jareño, Inma Moreno, Jaime Valcaneras, Ana Segura, Pepe García Hurtado, Isabel Menaches, Cari Valdés, Andrés Muñiz, María Angustias Oliveras, Asun Soro, Alain Andreu, Teresa Bernabeu, Pedro Ferriz, Javier Seguí, Clotilde Rubio, Luis Cuenca y María Rosa Mirasierras, entre un numerosísimo público. También familiares de doctores de apellidos ilustres como Manero, Chaves o Cardona, entre otros, que han cedido sus antiguos instrumentos, libros o aparatología para esta colección, que está abierta a nuevas donaciones. Además, el museo acogerá estos días una exposición temporal sobre la doctora alcoyana Virginia Soler, que fue la primera colegiada de la provincia, en 1910.

Juan José Lobato, Hermann Schwarz, Luis Alfonso Morata y Francisco Ponce. / INFORMACIÓN

¿Dónde quieres que te mande?

Ellas, si te mandan, no te mandan al bar de la esquina. Puedes acabar en Singapur o en Noruega. De Alicante al mundo. Hace unos días se celebró la Cena Anual del Transporte Internacional de Alicante (CAMTIA) en Beton Brut, un evento que no se realizaba desde la pandemia, y que congregó a 110 mujeres que se dedican al transporte y a la logística internacional.

Alba Garijo, Alex Maza, Vanesa Fernández, Rosana Justamante, Noemi Machuca, Ana Zumaquero, Ana Amaro, Raquel Sánchez, Iratxe Meulen, María José García, Sandra Giner, Marta Galiana, Tamara Garcia y Mari Cruz Albert. / INFORMACIÓN

Organizado por el equipo de mujeres de DSV, con su gerente. María José García Vaillo, a la cabeza, esta gala supuso un reencuentro de compañeras que, me consta, pasaron una noche muy divertida que contó con la participación y colaboración de numerosas empresas del sector, que aportaron regalos y obsequios sorteados a mitad de la velada, lo que generó una inmensa alegría de las asistentes. CAMTIA vuelve con ganas y, de hecho, al final de la velada, se realizó el traspaso de la banda de la organización a la empresa Proximity Forwarding que, de forma voluntaria, se ofreció a preparar el evento el próximo año, un encuentro que fomenta las relaciones profesionales, visibiliza el talento femenino y fortalece los lazos dentro del sector del transporte internacional en la provincia de Alicante.

Don Biblio está generoso

"Los libros tienen alma y deben estar donde sean felices". Obviamente la frase es del alter ego de Don Biblio hecho «persona humana», el queridísimo Manuel Desantes, promotor y propietario de la Biblioteca de los Libros Felices, cuya sede está en el Colegio Notarial de Alicante.

Gaspar Peral, Emilio Vicedo, Carlos Company y Manuel Desantes. / INFORMACIÓN

Y sabiendo que había un libro que deseaba estar en otro lugar, ha tenido la generosidad de donar al Colegio de Arquitectos de Alicante, que preside (por poco tiempo ya; tienen elecciones en unos días), Emilio Vicedo, un conjunto de láminas sobre arquitectura que pertenecen a un volumen original de la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert de 1792. En presencia de Carlos Company, vicepresidente de los arquitectos, y Gaspar Peral, vicedecano de los notarios, Desantes aprovechó el acto para hablar de la cultura y de la necesidad de cooperar, colaborar y poner a disposición de todo el mundo el conocimiento para que cada persona pueda adquirir ese saber. ¡Qué bonito sería!

"La fuerza que nos une"

Así, sin querer, en una reunión informal en octubre de 2018, un grupo de mujeres comentó la necesidad de que se visibilizara de una vez el talento femenino en todo lo que tiene que ver con la alimentación, y de aquello surgió Mujeres en Gastronomía que preside María José San Román. Hace unos días esta asociación, que cuenta ya con 600 socios en toda España, celebró su segundo congreso con un atractivo título: "La fuerza que nos une". Y se han tratado temas tan sugerentes como el poder, la influencia y el éxito; de cómo la gastronomía conecta Europa con América Latina, África o Asia; de cómo genera oportunidades, alianzas y nuevos modelos de colaboración; o de cómo se construyen puentes que trascienden fronteras. Y también escuché, tanto en alguna de las ponencias, como en corrillos de las asistentes: "Vamos ya a dejar de diferenciarnos por el género», frase con la que me identifico totalmente.

Participantes en el II congreso de MEG "La fuerza que nos une". / INFORMACIÓN

Por este congreso pasaron, entre otras, María Luisa Rivera, María Teresa Orts o Chelo Martínez, digamos que de la vieja hornada, y también Rocío Riquelme (muy suelta con el micrófono, ¡parece que trabaja en la radio!), Alejandra Infante o Alejandra Selenio, recién salidas del horno y que garantizan el relevo generacional, con su apuesta por la innovación a través de la tecnología para mejorar la productividad y la creatividad, pero sin perder la esencia del talento humano.

Noticias relacionadas

Y se otorgaron unos reconocimientos a Mariem Serroukh, Maider López Manzano, Brígida Jiménez, Alejandra Cedeño, Alba García y Alejandra Infante, que consistieron en una taza de té, con su plato y su tetera encima. ¡Muy british!