La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los coches tendrán nuevos límites y pasaporte medioambiental
La normativa europea sobre emisiones contaminantes se aprobó en 2024 y comenzará a aplicarse a partir de noviembre de 2026
En 2024 el Parlamento Europeo aprobó la normativa Euro 7, un nuevo reglamento europeo de emisiones para turismos, furgonetas, autobuses, camiones y remolques. El objetivo de los países de la Unión es reducir las emisiones del transporte por carretera y aumentar las exigencias sobre emisiones contaminantes, CO₂, consumo, durabilidad de baterías, vigilancia de mercado y sistemas anticontaminación. Los automóviles deberán cumplir con estos nuevos estándares “durante más tiempo, asegurando así que seguirán siendo sostenibles durante toda su vida útil”, recoge la UE.
Esta norma mantiene los límites de emisiones y el proceso de homologación ya recogidas en la Euro 6 para los coches y furgonetas. En cambio, para autobuses y camiones se aplicarán límites más estrictos para la emisión de gases de escape. Además, la Euro 7 también controlará las partículas emitidas por los coches y furgonetas además de la durabilidad de las baterías para vehículos eléctricos e híbridos.
Pasaporte medioambiental
Tal y como recoge el Parlamento Europeo y el BOE, los vehículos deberán tener sus datos sobre eficiencia ecológica disponibles en un pasaporte medioambiental.
Con este documento los conductores deben tener acceso a “información actualizada sobre el consumo de combustible, el estado de salud de las baterías de tracción, las emisiones contaminantes y otra información pertinente generada por los sistemas de a bordo y los monitores”, dice el BOE.
¿A qué coches afecta la Euro 7?
La Euro 7 sólo se aplica a los vehículos nuevos y a su homologación, venta y matriculación a partir de las fechas previstas. Por tanto, para los conductores que ya tienen un vehículo no verán ningún cambio, ni tendrán que hacer nada con sus coches.
Eso sí, los nuevos vehículos sí que tendrán que estar adaptados a esta normativa europea de menos contaminación.
¿Cuándo se aplicará la Euro 7?
El BOE recoge el siguiente calendario para la implantación de la Euro 7 nuestro país:
- A partir del 29 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha los nuevos tipos de vehículos ligeros y furgonetas pequeñas (M1 y N1) y componentes que estén en desarrollo.
- A partir del 29 de noviembre de 2027. Para todos los nuevos vehículos ligeros y furgonetas pequeñas.
- A partir del 29 de mayo de 2028. Para los nuevos tipos de vehículos del resto de coches, autobuses, furgonetas, camiones y remolques.
- A partir del 1 de julio de 2028. Para nuevos tipos de neumáticos de clase C1 (turismos)
- A partir del 1 de abril de 2030. Para los nuevos tipos de neumáticos de clase C2 (vehículos comerciales ligeros)
- A partir del 1 de abril de 2032. Para los nuevos tipos de neumáticos de clase C3 (camiones y autobuses)
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