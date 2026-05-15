Ya puedes pedir la Ford Transit City, una furgoneta eléctrica pensada para repartidores urbanos: hasta 380 km y desde 26.400 euros

Ford acelera en el mercado de los vehículos comerciales eléctricos con la apertura de pedidos de la nueva Transit City, una furgoneta diseñada específicamente para reparto urbano, autónomos y pequeñas flotas que operan en ciudades con restricciones ambientales.

El movimiento llega en un momento clave. Las zonas de bajas emisiones ya afectan a buena parte de las grandes ciudades españolas y muchas empresas de reparto buscan alternativas eléctricas que no disparen costes ni compliquen la operativa diaria.

La Transit City quiere posicionarse justo ahí: una furgoneta compacta, pensada para trayectos urbanos y con un precio de partida relativamente agresivo para el segmento, desde 26.400 euros sin IVA.

Hasta 381 kilómetros en ciudad

Ford equipará el modelo con una batería LFP de 56 kWh. Según el ciclo WLTP, ofrecerá hasta 254 kilómetros de autonomía combinada y hasta 381 kilómetros en uso urbano.

La marca insiste en un dato importante: según sus propios registros, cerca del 90% de los vehículos de este segmento recorren menos de 110 kilómetros diarios. Es decir, la autonomía real estaría pensada para cubrir sin problemas rutas urbanas habituales de reparto.

El interior de una Ford Transit City. / FORD

En la práctica, la batalla comercial de este tipo de furgonetas ya no gira sólo alrededor de “cuántos kilómetros hace”, sino de cuánto tiempo pierde el conductor cargando y cuánto puede trabajar el vehículo sin alterar la logística diaria.

Carga rápida en poco más de media hora

La Transit City admitirá carga rápida de hasta 87 kW en corriente continua. Ford asegura que puede pasar del 10% al 80% de batería en unos 33 minutos.

Además, diez minutos de carga podrían añadir hasta 68 kilómetros extra en la variante L1H1, una cifra especialmente relevante para empresas de reparto que necesiten recuperar autonomía rápidamente entre turnos.

En carga alterna de 11 kW, el tiempo estimado para pasar del 10% al 80% rondará las cuatro horas y media.

Pensada para reparto y trabajo urbano

La gama estará formada por tres variantes: furgón L1H1, furgón L2H2 y una versión chasis-cabina L2 orientada a transformaciones específicas.

Pese a sus dimensiones compactas, Ford promete hasta 8,5 metros cúbicos de capacidad de carga y una carga útil máxima de 1.275 kilos.

La capacidad de la nueva Ford Transit City. / FORD

La versión L2H2 podrá transportar hasta tres europalés, mientras que la variante chasis-cabina apunta a usos más concretos, como servicios municipales, jardinería o asistencia técnica.

Más tecnología y control de flotas

La Transit City también se integra en la estrategia digital de Ford Pro. El vehículo permitirá gestionar localización, consumos, carga y estado de la flota en tiempo real mediante herramientas telemáticas.

En cabina incluirá una pantalla táctil de 12,3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, además de cámara trasera, climatización, arranque sin llave y asiento calefactado para el conductor.

En seguridad, incorpora ayudas ya habituales en el segmento: frenado automático de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y sensores de aparcamiento.

El reparto urbano se electrifica… por obligación y por costes

La nueva Transit City llega en un contexto donde la electrificación comercial ya no depende únicamente de conciencia ecológica o imagen de marca.

Tres modelos de la nueva furgoneta Ford Transit City. / FORD

Las restricciones urbanas, el acceso a ZBE y el coste operativo del combustible están empujando a muchas empresas hacia modelos eléctricos, especialmente en reparto de última milla.

El gran reto sigue siendo el mismo: equilibrio entre autonomía, tiempo de carga, precio y rentabilidad diaria.

Ford cree que ese punto medio está en vehículos como la Transit City. Y el hecho de que las primeras entregas estén previstas para finales de 2026 muestra hasta qué punto las marcas ya están preparando la siguiente gran batalla del mercado comercial eléctrico.