Timón el Silógrafo, filósofo de la Antigua Grecia: “La apariencia prevalece en todas partes, dondequiera que vaya”

Timón de Fliunte, conocido como Timón el Silógrafo por sus poemas satíricos contra otros filósofos, dejó una de las fórmulas más limpias del escepticismo antiguo: “La apariencia prevalece en todas partes, dondequiera que vaya”.

La frase, transmitida por la tradición clásica, resume el nervio del pensamiento pirrónico: no vemos la realidad desnuda, sino aquello que se nos aparece. Y entre una cosa y otra hay una distancia enorme.

Timón fue discípulo de Pirrón de Elis, el gran referente del escepticismo griego. Frente a las escuelas que pretendían explicar el mundo mediante sistemas cerrados, los escépticos desconfiaban de las certezas absolutas. No negaban que las cosas se manifestaran ante nosotros; lo que ponían en cuestión era nuestra capacidad para afirmar, sin duda, qué son en sí mismas.

Ahí entra la fuerza de la cita. “La apariencia prevalece” no significa que todo sea falso, sino que nuestra experiencia está mediada por percepciones, opiniones, hábitos y puntos de vista. Lo que parece evidente para una persona puede no serlo para otra. Lo que hoy se presenta como verdad indiscutible mañana puede aparecer bajo otra luz.

Esa mirada resultaba incómoda en la Antigüedad y sigue siéndolo ahora. Vivimos rodeados de juicios rápidos, titulares rotundos y opiniones convertidas en identidad. Timón recuerda algo menos cómodo: antes de afirmar con solemnidad, quizá conviene reconocer cuánto depende de la apariencia.

Su apodo, el Silógrafo, procede de los Silloi, composiciones satíricas en las que ridiculizaba a filósofos dogmáticos. No era sólo un pensador de la duda; también fue un escritor afilado, capaz de usar la ironía como arma contra quienes creían poseer la verdad.

Más de dos mil años después, su frase conserva filo porque apunta a una debilidad muy humana: confundimos lo que vemos con lo que es. Y, a menudo, la apariencia no sólo acompaña a la realidad; se impone sobre ella.