Vuelos desde Alicante a partir de 29 euros: la oferta exprés de una aerolínea para escaparse este verano

Vueling ha lanzado una promoción exprés para volar este verano desde Alicante con precios desde 29 euros por trayecto. La oferta estará disponible sólo hasta este domingo, 17 de mayo, y permite reservar vuelos para viajar entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

La campaña aplica descuentos del 15% en una selección de rutas y fechas, por lo que el precio final dependerá del destino, la disponibilidad y las condiciones de cada billete. Entre las conexiones incluidas desde Alicante figuran Bilbao, Bruselas y Londres-Gatwick, tres opciones muy distintas para una escapada de verano: norte peninsular, capital europea o viaje urbano al Reino Unido.

El gancho principal está en el calendario. La promoción cubre buena parte de la temporada alta, aunque conviene revisar bien los días disponibles antes de comprar: en este tipo de ofertas, las tarifas más bajas suelen concentrarse en vuelos concretos y pueden agotarse rápido.

La aerolínea, perteneciente al grupo IAG, opera una red de cerca de 100 destinos en 30 países de Europa y el norte de África. Desde Alicante, esta promoción busca captar a quienes todavía no han cerrado vacaciones o quieren aprovechar una escapada corta sin esperar a última hora.

Antes de reservar, también conviene comprobar qué incluye exactamente la tarifa: equipaje, selección de asiento, cambios o posibles suplementos. El precio de salida puede ser atractivo, pero el coste real del viaje puede variar según las necesidades de cada pasajero.

Para quienes tengan flexibilidad de fechas, la oferta puede servir para encontrar vuelos baratos en junio, julio, agosto o septiembre. Para quienes dependan de fines de semana o fechas muy concretas, la recomendación es comparar antes de lanzarse: la tarifa de 29 euros existe, pero no necesariamente estará disponible en todos los vuelos ni para todos los destinos.