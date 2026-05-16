Entramos al pueblo donde mejor se come de España, conocido por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII

Una de las regiones más bonitas de España es Galicia, donde destacan sus paisajes verdes, su costa atlántica y sus playas paradisíacas, pero también su gastronomía, debido a que cuenta con un repertorio único: desde el pulpo a la gallega hasta todo tipo de marisco y carnes, especialmente el chuletón de vaca.

No cabe duda de que es un destino ideal para pasar las vacaciones de verano, pero una de las localidades más encantadoras de la zona y considerada donde mejor se come de España es Tui, una de las ciudades más antiguas y con más historia de Galicia.

Se encuentra ubicada a orillas del río Miño, justo enfrente de Portugal, haciendo frontera. Con una población de tan solo 17.000 habitantes, la ciudad tiene un casco histórico medieval muy bien conservado, donde destaca la Catedral de Santa María de Tui, conocida popularmente como la Catedral de Tui.

Es uno de los monumentos referentes en Galicia. La Catedral de Tui fue construida entre los siglos XII y XIII, destacando por su carácter único de fortaleza, pues fue diseñada no solo como templo religioso, sino también como estructura defensiva en una zona fronteriza estratégica. En el año 1931, la catedral fue declarada Monumento Histórico-Artístico.

No es el único monumento que se puede visitar en la ciudad, ya que por sus calles se encuentran auténticas joyas ocultas como la Capilla de San Telmo, un ejemplo único del barroco portugués en Galicia.

También se puede visitar el convento gótico de Santo Domingo, en cuyo interior se exhiben dos impresionantes retablos barrocos o los restos de la muralla, que aún se conservan en pie y que datan de los siglos XII y XIII.

¿Cómo es la gastronomía de Tui?

La gastronomía de Tui se caracteriza por una cocina tradicional, es decir, la de toda la vida, como la de las abuelas, donde se prioriza el producto de calidad. Todo gira en torno al marisco, y los productos principales son las navajas, los percebes o las almejas, así como el famoso pulpo á feira, uno de los platos más representativos de la región.

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También son muy apreciadas las carnes y los embutidos procedentes del interior. En Tui hay numerosos restaurantes familiares, donde se trabaja con producto fresco y de proximidad, lo que garantiza una cocina auténtica.