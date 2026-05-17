Un virólogo español firma el primer mapa genético del hantavirus causante del brote en el crucero

Seis años después de sufrir una crisis sanitaria sin precedentes, la virología ha vivido, con el mediático brote de hantavirusque ha afectado al crucero MV Hondius, una segunda luna de miel. Si bien el hantavirus de los Andes poco tiene que ver con aquel coronavirus, para el virólogo tinerfeño Francisco Pérez pocas han sido las diferencias a la hora de tratarlos en laboratorio. Afincado desde hace casi una década en Suiza, Pérez es uno de los responsables de la primera secuenciación del hantavirus causante del brote a nivel mundial. Una suerte de documento de identidad que ha sido esencial para desentrañar el interior de este virus y sus posibles mutaciones.

Pérez ha pasado de ser un desconocido a convertirse en una de las piezas clave en esta emergencia sanitaria sobrevenida. Su contribución no ha pasado por alto, pues estos datos –que de inmediato se hicieron públicos–, han sido cruciales para poder entender el comportamiento del brote y pronosticar su incidencia.

Por lo pronto, ese código de barras genético que Pérez fue uno de los primeros en contemplar en su laboratorio, ha permitido saber que poco le diferencia de aquel que provocó, hace ocho años, un brote en una fiesta de cumpleaños en Argentina. Según los científicos y epidemiólogos que han evaluado esta información una vez publicada, las mutaciones que puede haber adquirido durante este tiempo no son lo suficientemente significativas como para que cambie su comportamiento. Es decir, su letalidad y su contagiosidad, por lo pronto, parecen tener pocos cambios.

Un canario que emigró en busca de un futuro mejor

La historia de este canario podría ser la de tantos científicos canarios que la crisis obligó a emigrar para buscar un futuro mejor. Aficionado a las romerías –en especial la de su pueblo– , los carnavales y un buen tazón de leche con gofio, Pérez forma parte de una generación que decidió emigrar en busca de un futuro mejor fuera del Archipiélago. Estudió Biología en la Universidad de La Laguna (ULL), pero tan solo un año después de acabar la carrera universitaria la formación le llevó hasta Cataluña.

Su primer contacto profesional con virus emergentes fue durante la crisis del coronavirus

En la otra punta de España, mientras se adaptaba al trajín de una ciudad como Barcelona –cuyas grandes y abarrotadas avenidas pocas similitudes guardaban con los solitarios caminos que transitaba en su Tegueste natal– conoció a los virus. Fue durante su tesis cuando, por primera vez, se sintió atraído por estas diminutas entidades biológicas. "Me parecían fascinantes", revela Pérez, sin saber exactamente cómo describir aquello que despertó su interés.

Su primer contacto profesional con virus emergentes fue durante la crisis del coronavirus. "Durante el covid me dieron una primera oportunidad para trabajar en el diagnóstico en la Universidad de Ginebra, donde estaba haciendo una estancia postdoctoral", revela Pérez mientras responde al teléfono a más de 3.100 kilómetros del hogar que le vio crecer, en Tegueste. "Allí me pusieron a validar test diagnósticos de PCR y antígenos de diferentes compañías para corroborar si eran lo suficientemente buenos como para utilizarlos durante la emergencia", explica el investigador.

El laboratorio suizo de los virus emergentes

Un año después, el joven canario aterrizaría en el laboratorio de Virología de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG, por sus siglas en inglés), una red formada por ocho hospitales públicos y dos clínicas de la que sigue formando parte a día de hoy. Este centro se creó en 2005 para llevar a cabo el diagnóstico de enfermedades emergentes a cargo del Gobierno suizo.

Hoy, toda la información que se recaba en el país sobre estos patógenos, empieza en el laboratorio del que forma parte. "Cuando el paciente que se había bajado en Santa Elena llegó a Zurich, teníamos el mandato de hacerle a prueba PCR", explica el investigador, que añade que se trata de una PCR "específica para el virus de los Andes". Posteriormente, y a tenor de que contaban con muestras suficientes, se decidió realizar la secuenciación de la información genética del patógeno.

Trabajo colaborativo

Con este virus, el trabajo, sin embargo, ha sido colaborativo. "Al mismo tiempo que nosotros desvelábamos su código genético también lo hacía, en paralelo, la Universidad de Zurich", explica Pérez. Por esta razón, amboas instituciones acordaron que emitirían los resultados en conjunto a la mañana siguiente.

Desde que vio por primera vez la información genética del hantavirus resultó evidente que sus similitudes con el covid acababan con su propósito compartido de causar infección. "Este tipo de estudios se han hecho mucho menos en hantavirus que en el SARS-Cov-2, por lo que no tenemos tantas secuencias genéticas", afirma. Y es que, como narra, durante la pandemia el coronavirus se convirtió en la principal prioridad de los científicos de todo el planeta, por lo que cada día se recababan muestras de pacientes que podían secuenciarse. "Eso nos permitía tener códigos genéticos muy similares los unos a los otros", resalta.

Sin viaje de vuelta

Ahora que ha echado raíces en la nación alpina, su regreso a las Islas ni siquiera está sobre la mesa. "Mi mujer no conoce el idioma, y solo nos podríamos volver si encontráramos ambos buenos trabajos en Canarias", revela. Pese a esto, sus visitas a casa no han dejado de ser rutina. Las vacaciones de verano y las de navidad son sagradas y la vuelta a casa siempre se antoja un buen plan.

Noticias relacionadas

Y es que, aun teniendo su vida hecha en Suiza, suele sentir a menudo nostalgia por el Archipiélago. "Siempre pienso en las Islas y me entero de las cosas que van pasando allí por mis amigos y familiares", asegura Pérez, que afirma: "lo que más echo de menos es la gente".