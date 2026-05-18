Un alicantino prueba en la ciudad el primer Xiaomi YU7 Max en España: "El fin de Tesla"

El primer Xiaomi YU7 Max que pisa oficialmente las carreteras españolas lo ha hecho circulando por Alicante. Y quien ha conseguido probarlo antes que nadie ha sido el creador de contenido alicantino Victric, especializado en movilidad eléctrica y coches chinos, que ha publicado dos vídeos que están revolucionando YouTube entre aficionados al motor y seguidores de Tesla.

En el primero, titulado “PRUEBO el PRIMER XIAOMI YU7 MAX en ESPAÑA: el FIN de TESLA”, el creador muestra el SUV eléctrico chino circulando por carreteras alicantinas mientras analiza cada detalle del vehículo: desde el diseño exterior hasta su interior tecnológico y sus prestaciones.

Victric al volante del vehículo por las carreteras de Alicante. / https://www.youtube.com/@victric_

“Es una mezcla de todo lo que ha pillado Xiaomi y lo ha mejorado”, afirma durante la prueba. El coche, de casi cinco metros de largo y 691 caballos de potencia, incorpora suspensión neumática, techo panorámico electrocrómico, sistema LiDAR, cámaras 4K y una enorme pantalla panorámica tipo “HyperVision”.

Victric, que cuenta en su canal con más de 110.000 seguidores, insiste especialmente en los acabados interiores, asegurando que “todo está recubierto en piel” y destacando el nivel de insonorización y confort. También compara constantemente el modelo con Tesla y otras marcas premium europeas, llegando a asegurar que “no he visto ningún coche que tenga esto”.

Desmontando el Xiaomi YU7 Max

Pero el vídeo que más debate ha generado es el segundo: “Desmontamos el XIAOMI YU7 MAX: ¿CHAPUZA china o MEJOR COCHE de la HISTORIA?”. Allí, junto al mecánico especializado Vicente, del taller Grupo FR, eleva el vehículo para inspeccionar sus bajos, suspensión, batería y arquitectura estructural.

El análisis técnico sorprendió incluso al propio mecánico. “Me gusta mucho todo lo que veo”, repite varias veces Vicente mientras compara piezas del Xiaomi con soluciones ya utilizadas por Tesla, Porsche o marcas alemanas premium. “Las cosas que funcionan se copian y se mejoran”, explica durante la revisión.

Entre los elementos más comentados aparecen la gigantesca batería estructural de más de 100 kWh, la plataforma de 871 voltios y la suspensión neumática separada del amortiguador hidráulico, una solución que, según el experto, facilitaría futuras reparaciones.

El vídeo ha provocado miles de comentarios divididos entre quienes consideran que Xiaomi está años por delante y quienes creen que el coche “solo copia” a Tesla. Algunos usuarios defienden que “la historia se repite igual que pasó con japoneses y coreanos”, mientras otros critican el elevado precio estimado del vehículo en Europa, cercano a los 70.000 euros.

También han surgido dudas sobre el servicio posventa y las garantías. “¿Quién arregla esto en España si se avería?”, pregunta uno de los comentarios más destacados, reflejando la principal incertidumbre que rodea todavía a los coches chinos de importación.

Pese a ello, el entusiasmo del vídeo queda claro en una frase pronunciada por el propio mecánico tras probar el coche: “Esto le va a hacer daño a Tesla”.